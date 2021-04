“Nos preparamos adecuadamente y hoy estamos con provisión de insumos”

El doctor Diego Lanzotti, director del hospital Jaime Ferré, se refirió a la situación respecto a insumos que demanda esta pandemia y precisó: “Realmente, tuvimos la posibilidad de prepararnos adecuadamente para que no falten los insumos, en el patio del hospital tenemos dos conteiner que hemos conseguido a préstamo para tener una provisión de insumos por gran cantidad de tiempo, cosa que no nos corra esto en medio de la pandemia y gracias al personal y a todo el apoyo de la gobernación, estamos muy bien en ese sentido y sin problemas”.

En relación al oxígeno, el doctor subrayó que gracias al trabajo realizado el año pasado y sabiendo que el oxígeno iba a ser un elemento crítico, dijo que “se cambió el termo biogénico y con eso nos estamos arreglando bastante bien y esta semana agregamos tubos auxiliares de oxígeno viendo que a nivel nacional e internacional empieza a haber problemas con el suministro. Nuestra idea es no disminuir la calidad de la prestación con el oxígeno y por eso queremos estar resguardado. Hemos tomado todos los resguardos posibles y mientras la empresa proveedora siga cumpliendo creo que no vamos a tener dificultades”.

Acerca del personal y el día a día en medio de las exigencias actuales de esta segunda ola, Lanzotti remarcó que “el recurso humano se desgasta, se agota; el COVID lleva el doble o el triple de recursos que el hospital común. Nosotros venimos haciendo una gran incorporación en enfermería, tuvimos una etapa que incorporó el Ministerio, una segunda etapa que llevó adelante la Municipalidad; ahora se volvió a repetir la incorporación municipal y de todos los estamentos del Estado estamos tratando que vengan enfermeros desde otras localidades que tienen menos casos, que tienen personal ocioso”. Y agregó: “Junto con la Municipalidad estamos dándoles lugar donde parar, el transporte y todo lo que necesitan para poder desarrollar de la mejor manera sus tareas”.

El director del Jaime Ferré, contó que el registro que busca incorporal personal de salud en algunas áreas críticas, “continuará abierto porque nosotros la modalidad que tenemos de ser un hospital Samco, nos permite trabajar desde diferentes sectores del Estado en conseguir todo lo que necesitamos y es fundamental todo el apoyo que nos brida la subsecretaría de Salud del municipio, de la secretaría de Desarrollo Humano, del Ministerio y del gobernador, para poder llevar adelante todos los proyectos y las acciones que tenemos para poder resolver todas las demandas de esta pandemia”.



OCUPACION E

INCORPORACION DE CAMAS

Lanzotti habló de la ocupación de camas y de la incorporación de las últimas 24 y manifestó que “realmente fueron un alivio, no tanto para el tratamiento sino para el paciente en general que le estamos ofreciendo un lugar de estadía hasta que pueda resolver su problema más leve de COVID. Esta unidad por suerte, con gran esfuerzo estamos tratando de medicalizarla para que pueda ser utilizada también como unidad de internación, en poco tiempo se van a transformar en camas reales para la atención de pacientes COVID”. “Estamos satisfechos por este gran esfuerzo que se realizó y que se hayan podido incluir camas con recursos, porque el recurso es algo que falta y está agotado”. Y remarcó: “Quiero reforzar el pedido a la ciudadanía para el compromiso en el cuidado, en el distanciamiento, para que podamos mantener un nivel de actividad aceptable y que eso no signifique un aumento de casos”, sentenció.