La Rural también se suma al pedido

El sector productivo viene desde hace tiempo comprometido y pro activo en temas no solo vinculado a sus actividades propiamente dichas, sino también a las del entorno en las que las llevan adelante. Tal es el caso de la Sociedad Rural de Rafaela que viene trabajando activamente con otras instituciones en, por ejemplo, el debate sobre la utilización de los productos fitosanitarios y en hoy, ante un panorama sanitario extremadamente delicado y al borde del colapso, nuevamente se involucran.

En una reciente editorial, la presidente de la SRR, Norma Bessone, manifiesta: “Una expresión muy divulgada en nuestro país es que lo urgente tapa lo importante… Hoy lamentablemente estamos atravesando un momento tan difícil y angustiante desde el punto de vista sanitario en nuestra ciudad, que lo urgente y lo importante se unifican para constituirse en lo único y primordial. El editorial de hoy es para remarcar una vez más la necesidad de solidaridad y responsabilidad individual”.

“Vivimos en comunidad y no podemos desoír lo que pasa en nuestros entornos, hacer caso omiso a las súplicas del personal de salud y de los sectores más vulnerables que afecta la pandemia. Debemos reconocer cuál es la tarea que diariamente cada uno debe hacer para cuidad y cuidarse. No es una cuestión de creencia o rebeldía, es un imperativo de la conciencia social que tenemos como seres humanos, como ciudadanos”, expresó.

Bessone, remarcó que “desde la SRR, seguimos trabajando en nuestras temáticas específicas que no son pocas y no dejan de ser preocupantes, pero en este momento volvemos a instar para que se cumplan los protocolos vigentes en cada actividad, que estemos informados de fuentes confiables y actualizados con respecto a qué conductas individuales debemos cumplir para modificar en algo, aunque sea pequeño, esta lamentable e histórica escena mundial. Recordemos… somos a través de nuestros comportamientos y decisiones, una parte significativa para mitigar este flagelo”, insistió.