Malvinas: Argentina rechazó el lanzamiento de misiles

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El Gobierno argentino rechazó ayer el lanzamiento de misiles Rapier desde las Islas Malvinas en el marco de las maniobras militares que ordenó Gran Bretaña, que dejaron al descubierto una "injustificada demostración de fuerza" sin respetar los llamados a una "negociación" por la disputa de la soberanía del territorio insular.

La queja llegó mediante un comunicado emitido por la Cancillería argentina, en el que se indicó que "estas maniobras constituyen una injustificada demostración de fuerza", y hacen "un caso omiso" a las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, instando a los dos países "a reanudar las negociaciones" para "encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía" de Malvinas.

La administración de Alberto Fernández el pasado 6 de abril denunció la situación ante el Secretario General de las Naciones Unidas y ante la Organización Marítima Internacional, tras haber tomado conocimiento sobre los ejercicios que concretaron entre el 26 y 28 de abril.

Sobre el despliegue militar británico y el lanzamiento de misiles, Argentina precisó que de este modo se "contradice la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región".

Se consideró, además, que esa presencia de fuerzas "en una zona de paz y desnuclearizada no afecta sólo a la Argentina sino también a los países de la región y de otras regiones, que han expresado su preocupación a través de múltiples pronunciamientos".

Al respecto, se indicó que "la Argentina, a través del Servicio de Hidrografía Naval, emitió el aviso náutico con la debida salvaguarda de los derechos de soberanía argentinos, a efectos de que el tráfico marítimo en la zona de los ejercicios militares no sea puesto en peligro por los ilegítimos ejercicios militares británicos".

Dicho reclamo se concretó "en cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones en el Atlántico Sudoccidental en materia de seguridad de la navegación, y en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de la Organización Hidrográfica Internacional".

A la vez, se expresó que "estas maniobras militares demuestran una vez más que la ocupación ilegítima de Malvinas es la excusa para el establecimiento de una desproporcionada base militar", que en la actualidad "cuenta con 1200 efectivos en Monte Agradable y otros 300 civiles que prestan servicios realizando tareas de apoyo".

La Cancillería, además, advirtió que "las Islas Malvinas representan uno de los territorios más militarizados del mundo, teniendo en consideración la cantidad de militares por habitante".

Al respecto, consideró que "las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur (BFSAI) resultan desproporcionadas si se tiene en cuenta la persistente voluntad de diálogo expresada por el Gobierno argentino y su deseo de resolver la disputa territorial por medios pacíficos".

Se manifestó finalmente que "el despliegue militar británico en el Atlántico Sur resulta funcional a los lineamientos políticos de la reciente revisión integrada de seguridad, defensa y política exterior del Reino Unido destinada a mantener una presencia activa en los lugares de interés, considerados estratégicos".