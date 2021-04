Otro día récord: fallecieron 561 personas Nacionales 30 de abril de 2021 Redacción Por Ascienden a 63.508 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, informó el Ministerio de Salud. Hubo también 26.053 contagios.



BUENOS AIRES, 30 (NA).- El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que en las últimas 24 horas se reportaron 561 muertes, lo que marcó un nuevo récord de personas fallecidas en el país por coronavirus, y 26.053 nuevos contagios. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el total acumulado de contagios se elevó a 2.954.943, y las víctimas fatales a 63.508.

Además, se informó que los pacientes que permanecen internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 5.317, un total de 137 más que ayer, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es 68.4% en la nación y de 76.6% en el AMBA.

De acuerdo con el reporte, del total de casos, 2.608.077 son pacientes recuperados y 283.358 permanecían activos, y del total de decesos, 334 corresponden a hombres y 227 a mujeres.

Este jueves la provincia de Buenos Aires sumó 12.208 nuevos casos, y con un total de 1.289.438 acumulados, sigue siendo el distrito con mayor cantidad de contagios diarios. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires registró 2.972 y un acumulado de 339.419.

Santa Fe es otro distrito que presentó una cifra alta de personas contagiadas con 2.327 y un acumulado de 272.425, al igual que Córdoba, en donde se registraron 2.099 y un acumulado de 225.460 nuevos contagios.

En Catamarca se reportaron 155 casos y un acumulado de 14.710; Chaco, 400 (44.601); Chubut, 235 (54.756); Corrientes, 198 (37.385); Entre Ríos, 763 (62.377); Formosa, 11 (4.513); Jujuy, 128 (24.778); La Pampa, 313 (26.818); La Rioja, 46 (13.325); Mendoza, 879 (95.682); Misiones, 156 (15.517); Neuquén, 370 (70.770); Río Negro, 347 (61.166); Salta, 265 (34.520); San Juan, 336 (23.326); San Luis, 532 (36.952); Santa Cruz, 231 (44.492); Santiago del Estero, 235 (30.483); Tierra del Fuego, 95 (26.371); y Tucumán, 752 (10.565).

En las últimas 24 horas se realizaron 84.085 testeos y desde el inicio del brote ya suman 1.1064.135 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Con respecto a la vacuna, hasta este jueves y según el Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron 9.123.808 dosis en todo el país, de las cuales 7.715.006 personas ya se vacunaron. De ese total, 6.806.565 personas recibieron una sola dosis, mientras que 908.441 completaron el proceso de vacunación.



FERNANDEZ RECIBIO

VACUNAS EN EZEIZA

El presidente Alberto Fernández recibió ayer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo 1051 de Aerolíneas Argentinas proveniente de China que trajo un millón de nuevas dosis de la vacuna Sinopharm. Con la llegada de este nuevo lote, se completan las dos millones de vacunas que arribaron este semana desde China. Con este nuevo embarque, ya llegaron al país más de 10 millones de inmunizaciones.

En la recepción del avión, que aterrizó en la pista a las 19:13, Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la asesora presidencial, Cecilia Nicolini; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

Con barbijos y vestidos con los chalecos naranja de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el Presidente y los funcionarios se acercaron a la pista de aterrizaje para observar el procedimiento de descarga de la aeronave. Luego el jefe de Estado saludó y conversó con la tripulación del Airbus A330-200, que lo interiorizó sobre detalles del viaje.

Fue el cuarto vuelo de la "operación Beijing", en la cual participaron tres vuelos de Aerolíneas Argentinas y uno de la empresa alemana Lufthansa. El domingo había arribado el vuelo AR1061 de la línea de bandera nacional con 384.000 dosis y el lunes lo había hecho el AR1051 con otras 371.200, mientras que en la noche del miércoles fue el turno del LH8264 de la compañía alemana, con 244.800.

En el vuelo que arribó este jueves, cada caja de presentación contuvo tres viales de la vacuna, razón por la cual el volumen de la carga se redujo sensiblemente y por ende pudieron ser transportadas más dosis que en los tres vuelos anteriores, en los que se trasladó solo una dosis por caja. .

Con estos embarques de vacunas de Sinopharm, se completará el esquema de vacunación para las personas que ya habían recibido la primera dosis entre finales de febrero y principios de marzo: el grueso pertenece a personal de salud, educación y seguridad, ya que en aquel momento la vacuna china no estaba autorizada para mayores de 60 años.

La decisión de otorgar la segunda dosis a los grupos que ya se habían sido vacunados previamente con la primera, en lugar de inocular a nuevas personas, obedece a que no se prevé la llegada de nuevos embarques desde China, dado que ya se cumplió el contrato por 4 millones de vacunas y no hay, hasta el momento, novedades respecto de nuevos acuerdos con las farmacéuticas del gigante asiático.

Del total de dos millones de nuevas dosis de Sinopharm, 605.200 ya comenzaron a distribuirse en las jurisdicciones del país, completándose la entrega este viernes. De acuerdo a los registros del Monitor Público de Vacunación, hasta el momento se han realizado en todo el país 7.818.781 inmunizaciones contra el Covid-19, de las cuales 6.896.293 corresponden a la primera dosis mientras que 922.488 personas ya recibieron ambos complementos. El total de dosis distribuidas en las jurisdicciones de todo el país es de 9.326.408.