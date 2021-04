El 29 de abril se celebra la lucha por la protección de los animales

El 29 de abril se celebra el Día del Animal, en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, un abogado que fue el gran pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales. Albarracín nació en Córdoba capital el 31 de julio de 1850 y tras obtener su título de grado, decidió dedicar su vida a la defensa de los animales.

Desde ARPA señalan que históricamente en ese día las agrupaciones que se dedican a la protección animal hacen campañas de sensibilización y concientización. “El día en realidad se refiere a los derechos de todos los animales en general, pero como los más cercanos suelen ser los perros y gatos, las agrupaciones hacen jornadas de adopciones, jornadas de colecta o ventas a beneficio. Aunque en 2020 y en este 2021 no se ha podido por la pandemia”.

En el último tiempo se intensificaron mucho los reclamos por castraciones masivas, durante todo el año en general pero con más énfasis en el Día del Animal. Esto es porque en materia de lucha por la protección de perros y gatos, las castraciones masivas ya están posicionadas como la única manera eficiente y ética de controlar la reproducción desmedida, evitar la sobrepoblación, el abandono, los perros y gatos en situación de calle y el sufrimiento que les genera la falta de un hogar, de alimentación y de atención veterinaria a todos esos animales abandonados. Sucede lo mismo con muchos perros y gatos de familias que tienen tantos que no pueden costear una buena calidad de vida para todos y eso lleva a que los tengan flacos, con sarna y otras enfermedades.

Al estar tan claramente demostrado que un servicio público de castraciones eficiente cambia por completo esa realidad tan triste para perros, gatos y personas, la lucha por conseguirlo se fue fortaleciendo en todo el país, y hoy en día es lo que más se pide en cuanto a perros y gatos se refiere. Lo cierto, es que este día no se refiere solo a perros y gatos, sino a varias causas que el Dr. Albarracín abordó durante su carrera.

“Por suerte han ido apareciendo agrupaciones que se dedican más específicamente a cada problemática, como SOS Caballos, SinZoo, Pájaros Caídos, que abordan los abusos a otras especies”, subrayó María De Ponti, integrante de ARPA.