Corach: "estamos al límite"

El ministro de Gestión Pública de la provincia, el rafaelino Marcos Corach, informó que “en la provincia está al límite el sistema sanitario. También los recursos humanos y el oxígeno, si seguimos esta tendencia va a llegar el momento en que no podamos atender a todos. Hay que bajar los contagios y tomar conciencia. Lo que menos quisiera uno es que alguien no encuentre una cama para atenderse”. “La población tiene que saber que el límite de aumento de camas ya es muy finito. Eso implica, como mínimo, que se cumplan las restricciones”, detalló el funcionario provincial y amplió: “Tuvimos que suspender las cirugías en el sistema privado en toda la provincia. En el sistema público estaban suspendidas desde el 1° de abril”. “Sabemos que en los trabajos, donde está todo protocolizado, no se producen los mayores contagios. Es necesario cumplir con los protocolos y no socializar”, puntualizó el titular de la cartera de Gestión Pública.



ASISTENCIA A

SECTORES AFECTADOS

Con respecto a la asistencia económica para los sectores afectados en el marco de la pandemia, Corach sostuvo que “el gobernador le planteó en su momento a la Nación que, si se cierran sectores, hay que hablar de asistencia. Aún hoy la mantenemos para sectores afectados por la pandemia y que nunca pudieron abrir, como los organizadores de eventos”.



CLASES PRESENCIALES

“Por alguna razón fueron prioritarios los docentes a la hora de definir quiénes iban a ser vacunados. Entonces si hoy están vacunados y las escuelas están cumpliendo los protocolos, es lo que nosotros decimos desde el principio, una de las cosas a preservar además del sistema sanitario es la presencialidad en las escuelas y el sistema productivo, esas siguen siendo nuestras prioridades. La presencialidad la vamos a sostener lo máximo posible”, finalizó Corach.



INDICES PRODUCTIVOS

Por su parte, el también rafaelino Daniel Costamagna, ministro de Producción, se refirió en declaraciones radiales sobre índices productivos y las medidas destinadas al sector y posibles restricciones. “Con los cuidados y protocolos de 2020 tenemos un fuerte rebote manufacturero, el sector industrial y de algunos rubros metalmecánico, maquinarias, agroindustria, alimentos, muebles y otros que fueron mejorando, calzado, algunos tiene resultados mejores que prepandemia. Hay que trabajar como el año pasado para que se cumplan los protocolos que es el mecanismo que permite mantener activa la producción de la provincia. Estamos en plena cosecha en la provincia, tránsito de camiones y puertos abarrotados de camiones. La producción tiene un rol central. Las conductas van a hacer que las restricciones sean menores y se siga avanzando. La conducta va a posibilitar el trabajo y las clases. Son cuestiones en las que todos somos responsables. La preocupación es muy grande. La mejor forma es cuidarnos con las medidas que todos conocemos”. Y sobre los sectores afectados, Costamagna argumentó que “está igual a todos los sectores, salones de eventos y de cuestiones sociales, sectores que se los va a acompañar. Se invirtieron 1.200 millones en 2020 y es la decisión del gobernador acompañar a los que no pueden trabajar”.