“Esperamos terminar la obra del nuevo Hospital en octubre”

Este miércoles, la secretaria de Obras Públicas de la provincia, Leticia Battaglia, recorrió el nuevo Hospital junto a su equipo de trabajo para supervisar el avance de la construcción. La funcionaria estuvo acompañada por la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Bárbara Chivallero; el director del hospital “Dr. Jaime Ferré”, Diego Lanzotti; e integrantes de la empresa que lleva adelante el trabajo. “Vinimos a hacer una recorrida de rutina para ver el estado de avance. En un mes que llevamos de ejecución, vemos que está muy bueno. Esperamos en octubre poder tenerla terminada”; explicó Battaglia. “Estamos siguiendo muy de cerca los trabajos para que no haya inconvenientes. Me voy muy contenta”; declaró. Cabe recordar que en estos momentos se encuentra en ejecución el Bloque A “que estará destinado para enfermedades respiratorias y COVID-19 y va a funcionar en la planta baja”. “También vamos a habilitar el primer piso con toda la infraestructura. Además, se hizo la cubierta del techo para ir cerrando el edificio. La semana que viene comenzarán a colocarse los marcos de las aberturas”; explicó.



PROYECTO IMPORTANTE

PARA LA SALUD

A su turno, Diego Lanzotti dijo que “éste es un proyecto muy importante para la salud de la ciudad ya que nuestro hospital “Dr. Jaime Ferré” hoy se encuentra sufriendo sus horas más críticas. Es un centro que ha rendido mucho pero ya es antiguo y el costo para mantenerlo, tanto humano como económico, es muy alto”. “Tener una obra de esta magnitud podría resolver y mejorar la atención de toda la gente de Rafaela y la región. Así que tenemos muchas expectativas que se siga adelante con los trabajos y se concrete”; reflexionó. La primera etapa de la obra está dirigida a paliar los problemas respiratorios y de COVID: “Estamos esperanzados de que finalice pronto porque no sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Así que cuanto antes tengamos la oportunidad de ampliar los servicios, va a ser mejor”.



NUEVO MODULO

CON 24 CAMAS

Al ser consultado por el nuevo módulo, informó: “Estamos empezando a ingresar a los primeros pacientes porque veníamos justos de camas desde hace varios días. Este espacio nos va a permitir dar un poco de oxígeno para la gente que está colmando las camas del hospital”. “La idea es que estas 24 camas permitan una contención inicial para que se pueda utilizar el 100 por ciento las camas del Hospital para tratamiento, y ninguna sea para espera. De esta forma, podemos darle agilidad y eficiencia a las camas que están puertas adentro”.



UNA OBRA PARA

RAFAELA Y LA REGION

Por su parte, Bárbara Chivallero, detalló: “Consistirá en 1.700 metros cuadrados para un módulo COVID y una inversión de 240 millones de pesos. Es importante destacar que se está avanzando en una obra pública importante para todos”. Además, “estamos trabajando junto a la Provincia y el área de Salud del la ciudad para la próxima etapa con la elaboración del proyecto ejecutivo y los pliegos”; finalizó la funcionaria municipal.