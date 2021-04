El TC sin descarte, pero puede correr un suplente Deportes 29 de abril de 2021 Redacción Por Se determinó para los casos que un piloto no puede correr por estar contagiado de covid

La ACTC no dio lugar al pedido de los pilotos de aplicar el sistema de descarte de 1 fecha en caso de que algún corredor se contagie de COVID-19 en en el Turismo Carretera. No obstante, autorizó –solo en caso de que algún piloto se contagie- a que pueda ser reemplazado por otro corredor que haya sido invitado por la entidad para competir en los torneos 2021 de TC Pista, TC Mouras o TC Pick Up.

El sitio solotc.com.ar informó que "El artículo 4 del reglamento deportivo establece que los puntos que sume el piloto reemplazante durante la o las competencias en las que participe serán computados para el piloto titular. En tanto que si comete una maniobra antideportiva en la que corresponda ser sancionado, la penalización recaerá en el sustituto debiendo cumplirla en la categoría donde participe. A su vez, el piloto invitado podrá volver a ser convocado por otros competidores en otras fechas".

Esta determinación se tomó anteanoche durante la habitual reunión que realiza la comisión directiva todos los martes. Lo que no explicaron desde la ACTC fueron los argumentos que llevaron a desechar el sistema de descartes y autorizar el reemplazo del piloto.



EL PEDIDO DE LOS PILOTOS

La idea de aplicar el sistema de descartes surgió hace unos meses de Mauricio Lambiris, quien trasladó la inquietud al resto de sus colegas a través del grupo de WhatsApp que comparten. En la previa a la última fecha del TC en Concepción del Uruguay se elaboró la propuesta que fue analizada y aprobada por la gran mayoría de los pilotos.

El petitorio, que fue entregado ese mismo fin de semana a la comisión directiva, establecía que, en caso de que algún piloto no corriera una fecha por contraer Covid-19, pudiera descartar 1 de las 10 carreras de la Etapa Regular o bien 1 de las 5 de la Copa de Oro (exceptuando obviamente la última fecha). A su vez, para que la ley sea pareja para todos, los demás pilotos podían descartar la fecha en la que obtuvieran el peor puntaje.