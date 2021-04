Esperarán las nuevas medidas Deportes 29 de abril de 2021 Redacción Por LIGA RAFAELINA

El martes se reunió el Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol a través de la aplicación Zoom para analizar la situación tras algunos días de inactividad en las competencias, debido a las medidas dispuestas por el gobierno provincial por la emergencia sanitaria.

El presidente liguista Fabián Zbrun informó que tuvo contacto con directivos de la Federación Santafesina de Fútbol y todas las ligas de la provincia están esperando las nuevas medidas para luego saber cómo continuar.

Durante la reunión aclaró que "que para los entrenamientos también se deben respetar las restricciones, es decir que no pueden excederse de las 21 horas".

Asimismo, se insistió en la obligación de respetar los protocolos de manera estricta. No obstante, algunos clubes informaron que no pudieron seguir entrenando ya que lo hacían de noche y con las restricciones horarias no pueden hacerlo. Otros manifestaron que por decisiones de comunas tampoco pueden entrenar y otros decidieron parar con las prácticas.

La gran mayoría de los que están en actividad, debieron cambiar los horarios y las formas de entrenamiento ya que lo hacen en grupos.

Luego de escuchar las opiniones, Consejo decidió esperar las nuevas medidas y luego analizar los pasos a seguir. Se fijó la próxima reunión para el 11 de mayo, pero en caso de ser necesario, se convocará a una reunión para el próximo martes 4.