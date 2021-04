Los pedidos por el clásico rosarino Deportes 29 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El clásico rosarino entre Central y Newell´s Old Boys corre serio riesgo de no disputarse el próximo domingo por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional, si la AFA no modifica el horario originalmente programado. Las autoridades de seguridad de la provincia de Santa Fe determinaron que si el partido no se juega a las 21.00 -en principio está programado para las 18.40-, el duelo entre los clásicos rivales podría posponerse.

Es que las autoridades de seguridad esgrimen que de iniciarse a las 18.40, terminaría antes de las 21.00, y cualquiera sea el resultado, podría motivar que la gente salga a las calles a festejar, con la consiguiente peligrosidad por contagios, en medio de la pandemia por coronavirus.

Por ese motivo, el Subsecretario de Seguridad Preventiva de Santa Fe, Diego Lluma, aseguró, en conferencia de prensa, que "el Ministerio de Seguridad está en gestiones con la AFA y la Liga para que ajusten el horario previsto".

Pero además, las autoridades le piden a la AFA y la Liga Profesional, que liberen la gratuitad de la transmisión, dado que aducen que si es codificado, como está previsto, daría pie a reuniones en casas. Desde el Gobierno provincial señalaron también que el pedido que le hacen a los dirigentes del fútbol argentino, en parte responde a las necesidades que tiene el distrito, dado que "hay presiones desde el punto de vista sanitario y de seguridad para que se suspenda el partido".

Incluso Lluma dijo que el gobernador santafesino Omar Perotti "solicitó que se libere la codificación del partido (sólo pueden verlo quienes cuentan con el pack fútbol dentro del servicio de televisión por cable) para Rosario y Santa Fe".

"De no prosperar esa solicitud, también ofrecimos televisarlo a través del canal de la provincia (5RTV). Si eso tampoco es posible, creemos que lo fundamental es sacarlo de las 18.40 y pasarlo a las 21. De no darse esos supuestos, tenemos la obligación de suspender el partido", explicó el funcionario. Inclusive se mencionó la posibilidad que se juegue en Buenos Aires u otra provincia.