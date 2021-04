Fernández pidió a gobernadores reforzar los controles para reducir la circulación

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente Alberto Fernández advirtió ayer que "hay un epicentro" de casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero aclaró que "hay alertas en varios lugares del país", durante una charla virtual con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y 11 gobernadores del centro y sur del país, entre ellos el santafesino Omar Perotti, quien estuvo acompañado por la ministra de Salud, Sonia Martorano.

El jefe de Estado resaltó que "el secreto es reducir la circulación". "Hay que ver cómo nos ayudamos para hacer cumplir las restricciones. No solo hay que cuidarse a la noche, hay que cuidarse de día", resaltó el jefe de Estado durante una videoconferencia para analizar la situación epidemiológica de la Argentina ante la segunda ola de coronavirus. En ese marco, el Presidente afirmó que "el virus no sale a las 20 horas" sino que "está todo el día", y precisó: "Hay que recordar que los cuidados deben estar de día también, hay que hacer esa tarea docente con la sociedad".

"Hay que reforzar los controles. Si estamos de acuerdo en restringir circulación me tienen que acompañar en el cumplimiento de las normas", enfatizó Fernández.

Durante la reunión virtual, que se extendió por casi dos horas y media, el Presidente estuvo acompañado por el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y los ministros Eduardo de Pedro (Interior) y Carla Vizzotti (Salud). La reunión, que estaba prevista para las 17.00 pero comenzó pasadas las 17.45, contó con la participación del jefe de Gobierno porteño y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Mariano Arcioni (Chubut), Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Omar Gutiérrez (Neuquén). También participaron de la reunión virtual los mandatarios provinciales Arabela Carreras (Río Negro), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Según supo Noticias Argentinas, la ministra de Salud expuso sobre la situación sanitaria, las nuevas variantes de COVID-19, el estado del mapa epidemiológico en el país, la ocupación de unidades de terapia intensiva (UTI) con pacientes más jóvenes, el plan de vacunación y la demanda de oxígeno y anestésicos.

En tanto, Perotti indicó que en Sant Fe tienen "el 86% de camas críticas ocupadas, con 65% de casos Covid", y amplió: "Estamos altos con los casos, tuvimos un pico de 3000". "Suspendimos cirugías, desde las 21 no tenemos circulación", relató el mandatario provincial, que propuso liberar la transmisión del clásico del fútbol Newells/Central para "no generar circulación".



POSTURA DE SANTA FE

Tras el encuentro Perotti contó que “en el caso puntual de la provincia de Santa Fe, pedimos que continúe el acompañamiento que tuvimos hasta ahora, para avanzar con todas las ampliaciones de camas que estamos tratando de tener, sumado a la incorporación de insumos y respiradores. Por todo lo que se está trabajando coordinadamente con el sector privado junto a la experiencia y la optimización del funcionamiento de los hospitales públicos, nos está permitiendo ampliar sobre lo ya ampliado en la primera ola, pero para lo cual se necesita un equipamiento de respiradores”.

“El planteo recurrente de todos, ha sido que estamos en una situación de meseta muy alta, con lo cual la necesidad de camas sigue existiendo. Eso se va a sostener en los próximos días por la cantidad de casos positivos, dentro de los cuales, con el alto nivel de contagiosidad y el porcentaje de internación que requiere. Nos hace prever que vamos a tener un número de ocupación de camas creciente”, agregó el titular de la Casa Gris.

Más adelante, Perotti se refirió a las medidas de protección vigentes: “Nosotros tenemos restricción vehicular a partir de las 21 horas, el cierre a partir de las 12 de la noche, pero eso no significa que el resto del día las cosas puedan hacerse con aglomeraciones y sin barbijo. Allí es donde hay que seguir cuidándose y hoy…más que nunca” remarcó el titular del Poder Ejecutivo provincial. “Hay que usar más el barbijo, esto es parte central en el cuidado de todos los días y también cumplir con los protocolos en la instancia laboral. Hay que cuidar las actividades laborales y profesionales. También recordar que mantener la apertura de las escuelas con presencialidad, depende del comportamiento de todos y de cada uno. Las acciones que el Estado está haciendo van en el resguardo de poder prestarle atención a cada uno de los santafesinos y santafesinas” indicó el gobernador.

Sobre el proceso de vacunación en la provincia, el mandatario provincial detalló que “estamos con un ritmo de vacunación muy importante. Ya están vacunadas las personas de más de 90 años, aquellas que superan los 80 años y también con más de 70 años de edad. Ahora estamos en la franja de 60 años hacia arriba, pero con todos los geriátricos vacunados, con todo el sistema de salud con las dos dosis. Todos los docentes primarios, iniciales, especiales, secundario, terciario, público y privado, están vacunados con las primeras dosis. Entonces, todas las dosis Sinopharm que llegan van a ser destinadas a las segundas dosis de todos ellos” amplió Perotti.

En ese mismo orden de cosas, el gobernador de la provincia inició que “tenemos el 65% de los policías que están en la primera línea ya vacunados. Ahora necesitamos que todos lleguen a la vacuna, y para eso hay que cuidarse, hay que multiplicar el esfuerzo y las responsabilidades de cada uno, tanto como el accionar colectivo”, agregó Perotti.



PEDIDO

Por último, el mandatario provincial hizo un pedido a cada uno de los santafesinos y santafesinas: “El pedido a todos y a cada uno de los que tienen que cumplir un protocolo, es que lo hagamos y que tengamos el máximo cuidado posible. Allí está el secreto de poder sobrellevar los próximos meses, esos en los que tendremos que tener un ritmo de vacunación importante y al mismo tiempo preservarnos de los efectos de la pandemia. Es necesario afrontar esta etapa, trabajando y a la vez, cuidándonos, cumpliendo los protocolos y manteniendo la debida distancia, usando el barbijo y lavándonos las manos. Con mucha precaución y cuidado, multiplicando el esfuerzo y las responsabilidades propias y las de todos”, concluyó el gobernador.