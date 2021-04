Mantienen caución de 85 millones de pesos a José López

BUENOS AIRES, 28 (NA) - El Tribunal Oral Federal 1 rechazó hoy el pedido del exsecretario de Obras Públicas José López de salir en libertad bajo palabra y ratificó que para acceder al beneficio tendrá que pagar una caución real de 85 millones de pesos.

Con el voto de los jueces Ricardo Basílico y José Michilini, y luego de opinar el fiscal en el mismo sentido, los jueces ratificaron que para salir en libertad bajo los términos de libertad condicional en la causa por enriquecimiento ilícito por la cual fue condenado, deberá antes pagar esa suma.

"Entendemos que su situación patrimonial -con ello nos referimos a los inmuebles que serían de su propiedad en las provincias de Santa Cruz y Tucumán, y las acciones societarias que registraría a su nombre-, nos permite sostener como válida y razonable la caución real fijada en el marco de este incidente”, sostuvieron.

“Así las cosas, entendemos que no surge del planteo de la defensa mención alguna de la cual se desprenda un argumento sólido que nos permita modificar la decisión sobre el tipo de caución que le impusimos –y su monto-; puesto que, a entender de los suscriptos, la presentación simplemente reseñó que ni López ni su círculo familiar tenían en la actualidad capacidad económica para hacerle frente al pago de esa suma”, replicaron en su fallo los jueces.

De esta forma, hasta no pagar esa suma José López seguirá en la cárcel aunque su defensa ya apeló a la Cámara Federal de Casación Penal con la idea de salir de prisión bajo palabra y no pagando fianza.

En su voto en minoría, el tercer juez, Adrián Grunberg dijo no encontrar motivos para advertir que de salir de prisión López podría fugarse.

José López accedió al beneficio de la libertad condicional porque preso desde mediados de 2016, cuando fue descubierto queriendo ocultar en un convento de General Rodríguez bolsos con casi 9 millones de dólares, y de esta forma cumplió las dos terceras partes de la condena de siete años y medio unificada que le fijaron.

Es que además de la condena por enriquecimiento ilícito se le suma aquella otra por la tenencia de un arma en su poder en el convento. Por esa razón López tiene esa pena única y está detenido desde el momento del hecho, esto es que lleva en la cárcel unos 4 años y diez meses, con lo cual lleva cumplidas las dos terceras partes de la condena y eso lo habilita a conseguir la libertad condicional.