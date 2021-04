Servicios municipales por el feriado del 1º de Mayo Locales 28 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Municipalidad de Rafaela informa el esquema de la prestación de los servicios por el feriado del 1º de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador. El transporte público de pasajeros no funcionará. Tampoco se cobrará la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). El servicio telefónico del 147 funcionará, tanto sábado y domingo, con contestador automático. Los mensajes serán derivados y respondidos el lunes.

Por otro lado, la recolección de residuos no se realizará el viernes 30 de abril por la noche, por lo que se solicita a la comunidad no sacar ninguna bolsa. El jueves se retirarán los recuperables. El servicio se retomará el domingo 2 de mayo con la recolección de biodegradables (de cocina).

El Cementerio Municipal estará abierto el sábado en el horario habitual mientras que la oficina de administración permanecerá cerrada y habrá guardia mínima por sepelios.

El Eco Punto ubicado frente al Cementerio Municipal, tendrá un funcionamiento normal, de 8 a 18. Se recuerda que este espacio municipal se encuentra cerrado los domingos. Por último, el Complejo Ambiental estará cerrado.