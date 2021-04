Londero también eliminado en Portugal Deportes 28 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El cordobés Juan Ignacio Londero quedó eliminado ayer en la primera ronda del ATP 250 de tenis de Estoril, Portugal, al caer en el debut ante francés Richard Gasquet por 6-3 y 7-5. Londero, oriundo de la ciudad cordobesa de Jesús María y ubicado en el puesto 97 del ranking mundial de la ATP, fue superado por el francés Gasquet, situado en el lugar 52 del escalafón ecuménico del tenis, luego de 1 hora y 49 minutos de enfrentamiento.

El "Topito" solo pudo conseguir un triunfo en lo que va del año, el obtenido en la la qualy del Masters 1000 de Montecarlo, cuando venció al alemán Mischa Zverev.



EN CHALLENGERS

Los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Andrea Collarini pasaron a los octavos de final del Challenger italiano de tenis Roma, al superar en el debut a los franceses Tristan Lamasine y Hugo Gaston, respectivamente. El porteño Cerúndolo, situado en el lugar 176 del escalafón ecuménico del tenis, derrotó al francés Lamasine (247) por 7-5 y 7-5, luego de 1 hora y 46 minutos de partido, y se medirá en la segunda instancia del torneo romano frente al galo Alexandre Muller (200).

En tanto el estadounidense naturalizado argentino Andrea Collarini, ubicado en el puesto 215 del ranking mundial de la ATP, le ganó al también francés Gaston por 6-1 y 6-4, tras 1 hora y 16 minutos de juego, y enfrentará en los octavos de final al italiano Andrea Pellegrino (241).



PODOROSKA, BAJA EN MADRID

La rosarina Nadia Podoroska, mejor tenista argentina de la actualidad, informó que no jugará el Abierto de Madrid por una lesión en la cadera. "Lamento informarles que no voy a jugar el Mutua Madrid Open. El dolor en la cadera me lo impide y con mi equipo preferimos enfocarnos en los trabajos de recuperación para competir en las mejores condiciones. Espero volver pronto a las canchas. Gracias por sus mensajes de apoyo", escribió Podoroska en sus redes sociales.

Por esos mismos dolores, Podoroska se había bajado del WTA 250 de Bogotá antes de la Copa Billie Jean King, para poder llegar en las mejores condiciones a la eliminatoria frente a las kazajas.