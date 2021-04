La Provincia no descarta ampliar las restricciones

Al participar ayer en Villa Gobernador Gálvez del anuncio de obras de infraestructura en el marco del Plan Incluir, el ministro de la Gestión Pública santafesino, Marcos Corach, afirmó que la Provincia tiene sus cuentas en orden y que de ser necesario está en condiciones de brindar asistencia a lo sectores productivos más afectados por la pandemia en el caso de que se anuncien nuevas restricciones de actividades en un nuevo intento por desacelerar la velocidad de contagio del coronavirus.

"Vamos a evaluar el (domingo) 2 de mayo cómo vamos a llegar con los indicadores. Incluso la ministra (de Salud, Sonia Martorano), no plantea un panorama alentador y seguramente tengamos que restringir algunas actividades", sostuvo el funcionario rafaelino en una rueda de prensa. "Seguramente una de las cuestiones a contemplar por parte de la provincia es el apoyo financiero y económico. Así como se hizo en 2020 con las actividades que más se vieron afectadas por la pandemia, seguramente el gobierno evaluará cada una de las situaciones para cuidar a los sectores más afectados" sostuvo Corach.

Ante una consulta sobre si la Provincia cuenta con recursos para implementar un plan de ayuda económica, el ministro de Gestión Pública remarcó que "hoy tenemos una provincia que está saneada, hemos cerrado con los acreedores y tenemos la posibilidad de poder salir en auxilio, siendo lo más responsable posible, evaluando cada una de las situaciones" de las actividades afectadas por la pandemia.

Mientras tanto, el gobernador Omar Perotti participará hoy de una videoconferencia con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a otros once mandatarios provinciales. El encuentro será la continuidad de la ronda de consultas iniciada por el jefe de Estado con los gobernadores del "norte grande", tras lo cual se espera el anuncio de medidas que ajustarán aún más las restricciones no solo en el Area Metropolitana Buenos Aires sino también en el interior del país.

ACTIVIDAD

El gobierno de la provincia rubricó con la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez un convenio para ejecutar obras de pavimentación, desagües e iluminación de las calles Mosconi y 9 de Julio de esa ciudad, en el marco del Plan Incluir. Las mismas demandarán una inversión de 106.008.711,40 pesos.

Se trata de trabajos que facilitarán el acceso de vecinos al Centro de Salud Mosconi, entre ellos, la reparación del cruce ferroviario Cabín Coronel Aguirre; bacheo y desagües pluviales; cordón cuneta integral y pavimento de hormigón; nuevas veredas y accesos vehiculares domiciliarios; e iluminación LED.

Corach destacó que “un claro propósito del Plan Incluir es llegar a cada municipio y comuna para que, por ejemplo, la gente no tenga que trasladarse a los grandes centros urbanos. El tema del arraigo hoy pasó a ser fundamental para nosotros, y es más necesario que nunca que todos tengan acceso a la salud y a la educación en el lugar en que viven”. Y agregó: “Queremos un Estado presente, trabajando al lado de cada uno de los que toman decisiones, de cada intendente y presidente comunal. Y el Plan Incluir es eso; es presencia, es cercanía, de los dirigentes y de los ciudadanos. Como en este caso, proyectando una obra de infraestructura muy necesaria”.

A continuación, explicó que el Plan Incluir “tiene un presupuesto de 4.000 millones de pesos para el año 2021” y que se está haciendo todo lo posible “para ejecutar hasta el último peso”. Y concluyó: “Vamos a transferir los recursos al municipio para que pueda iniciar las obras cuanto antes”.

En el mismo sentido, el senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, remarcó la importancia de que “el gobierno provincial esté llegando con este plan a las 365 localidades de la provincia para mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos y santafesinas”.