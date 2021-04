Ganó Jaguares y debutó Rubiolo

En uno de los partidos más duros que afrontó en la Superliga Americana que tiene lugar en Montevideo, Jaguares XV mantuvo el invicto al imponerse a Olimpia Lions de Paraguay por 40 a 26, en el marco de la novena y penúltima fecha del torneo. La nota saliente para el rugby rafaelino fue el debut de Pedro Rubiolo, a los 23 minutos del segundo tiempo. El forward de 18 años, formado en el CRAR, ingresó con el número 20 en reemplazo de Federico Gutiérrez.

El partido mostró a la franquicia paraguaya con un buen trabajo en el contacto físico, sobre todo con el scrum durante el primer tiempo. Pero las individualidades de jaguares XV marcaron la diferencia y con el doblete de tries de Ruiz y los de Juan Martín González y Castiglioni, se llevaron el parcial por 26 a 16, pese a que su rival logró descontar con la conquista de Rebussone.

En la segunda mitad el equipo argentino logró mejorar con los delanteros y cuando pudo encontrar espacios y velocidad volvió a lastimar, para no pasar sobresaltos en los minutos finales.

Jaguares XV (40): Juan Bautista Daireaux; Sebastián Cancelliere. Agustín Segura, Teo Castiglioni y Martín Cancelliere; Martín Elías y Felipe Ezcurra (cap); Joaquín Oviedo, Juan Martín González y Francisco Gorrissen; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Luciano Torres, Ignacio Ruiz y Joel Sclavi.Entrenador: Ignacio Fernández Lobb.

Ingresaron: Bautista Bernasconi, Francisco Minervino, Juan Pablo Zeiss, Tomás Bernasconi, Pedro Rubiolo, Rafael Iriarte, Gerónimo Prisciantelli, Tomás Malanos.

Olimpia Lions (26): Martín Bogado; Leopoldo Herrera, Tomás Acosta Pimentel, Ramiro Gómez Vara y Renato Cardona; Máximo Ledesma y Joaquín Pellandini; Ignacio Gandini, Matías Gómez Vara y Jerónimo Gómez Vara; Mauro Rebussone y Carlos Plate; Lucas Favre, Axel Zapata y Nicolás Revol. Entrenador: Raúl Pérez. Suplentes: Mariano Muntaner, Daniel Cabral, Luis Enrique Quinteros, Mariano Garcete Elli, Lucas Santa Cruz, Ignacio Inchauspe, Francisco Diez, Marcelo Matiauda.

Tantos en el primer tiempo: 3, 18 y 31’, Penales de Ledesma (OL); 5’, Try de Ruiz (J); 14, 26 y 33’, Goles de Elías por Tries de Ruiz, González y Castiglioni (J), y 39’, Gol de Ledesma por Try de Rebussone (OL).

Tantos en el segundo tiempo: 11’, Penal Ledesma (OL); 14 y 20’, Goles de Elías por Tries de Oviedo y Segura (J), y 27', Gol de Matiauda por Try de Gandini (OL).

Estadio: Charrúa, Montevideo. Árbitro: Francisco González (Uruguay).