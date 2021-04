Proyecto para crear un registro de contribuyentes a jubilados y pensionados

En la mañana del lunes, los concejales se reunieron en comisión para definir la agenda de temas que tratarán el próximo jueves en el recinto desde las 9.

Entre las iniciativas que se destacan está la impulsada por el Bloque Juntos, donde se propone crear por Ordenanza el Registro de contribuyentes jubilados y pensionados de Rafaela, que dependerá de la Secretaría de Hacienda y Finanzas en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano, o las dependencias que la reemplace en el futuro.

El texto del proyecto, precisa que será condición para todos los jubilados y pensionados de la ciudad, encontrarse inscriptas en el Registro creado en el artículo anterior, para ser beneficiarios de programas municipales. De esta manera, se faculta al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios con organismos nacionales y provinciales y organizaciones de la sociedad civil, con los fines de hacerse de la información, de divulgación del registro y facilitar el registro de las personas.

Jorge Muriel, sostuvo al respecto que “es una Ordenanza simple, que trata de establecer un registro para que el municipio sepa cuantos jubilados y pensionados tiene la ciudad y para poder luego poder aplicar algún tipo de beneficios como por ejemplo la excepción de la tasa y muchos otros. La idea es que según la condición del jubilado o pensionado, el municipio va a contar con el registro y va a poder llevar a cabo políticas direccionadas a este sector, que es importante y viene creciendo”.

El edil justicialista, expresó que “hoy ese registro no existe, por lo tanto el derecho de estar eximido de la tasa quien tenga dos jubilaciones mínimas y no más de un catastro, muchos no lo están aprovechando”.

Por otra parte, el concejal Lisandro Mársico presentó un proyecto para crear en el ámbito de la ciudad, el “Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, el cual se conmemorará el último día de febrero de cada año calendario a los fines de concientizar al público en general sobre las enfermedades raras y su impacto en la vida de los pacientes y su entorno.

En tanto, el edil del PDP, generó un proyecto de Declaración, en el que pide reconocer la importancia de la implementación de la Boleta única en todo el territorio nacional en los comicios del presente año, en las elecciones para todas las categorías a elegir según cada distrito. “Este es un proyecto que ingresé yo, es una propuesta del Partido Socialista, solicitando a la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, que se sancione una ley de boleta única para todo el país. Nosotros tenemos las elecciones nacionales y provinciales en donde votamos de dos maneras diferentes. Se ha probado que esto del voto y en esta época de pandemia, que es una forma de contagio y de contaminación más, eso está en los fundamentos; más allá de las garantías que da la boleta única”, indicó Mársico. Y agregó: “La idea del pedido para que salga esa ley es lograr transparencia en el sistema electoral, que sea igual que en la provincia de Santa Fe en todo el país”.

Además, los ediles decidieron sumarse al pedido de la Asociación “Amigos de la Vida”, que hace algunos días había presentado una nota a través de la cual se le solicitó al Legislativo local que acompañe un proyecto de Declaración para que se haga en Rafaela un Centro de Radioterapia en el nuevo Hospital Nodal. Los concejales entendieron loable el pedido para ser elevado a la provincia.