Con 24 camas, el Hospital habilitará hoy su nuevo módulo de internación

El Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela habilitará hoy su nuevo módulo de internación para pacientes con Covid que contará con 24 camas totalmente equipadas con asistencia de oxígeno. En tiempo récord, esta estructura fue montada en cinco días a medida que fueron arribando las distintas partes para su instalación, según destacó el director del centro de salud pública, Dr. Diego Lanzotti.

Con la segunda ola de coronavirus que provocó un sustancial aumento de los contagios, el área de internación tanto de sala general como de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital local se encuentra al límite. Anoche había 45 pacientes alojados en sala general y otros 31 en la UTI cuando hace un mes había 25 camas ocupadas en ambos sectores. Como hospital regional, el "Jaime Ferré" comenzó a recibir pacientes de una amplia zona que derivó en una rápida ocupación de las camas disponibles que forzaron a armar, contrarreloj, este nuevo módulo de internación.

"Este nuevo módulo con 24 camas será habilitado este martes a primera hora", señaló Lanzotti anoche ante una consulta de este Diario. Asimismo, el profesional destacó que "el Hospital recibió una donación de dos containers de los más grandes para aumentar el depósito de insumos y de descartables" a la vez que adquirió 20 cilindros más de oxígeno para tener de reserva ante la posibilidad de que produzca una escasez de oxígeno a raíz del aumento de la demanda que se registra en todo el país".

El gobernador Omar Perotti junto al intendente Luis Castellano recorrieron el domingo por la noche las instalaciones de la ampliación modular del Hospital Jaime Ferré de Rafaela, actividad en la que se mostraron acompañados por la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el subsecretario de Salud, Martín Racca. El director del Hospital y la presidente del Consejo de Administración del SAMCo Jaime Ferré, Melina Engler, oficiaron como anfitriones.

"Es una decisión del Gobernador Omar Perotti de poder construir esta ampliación modular que se encuentra en las mismas instalaciones del hospital. Es una decisión que se ha tomado y se hizo realidad en cuatro días, sabiendo la necesidad que hoy tenemos en Rafaela y la región en la atención de pacientes COVID positivos”, señaló Villafañe, “Entendemos que el nosocomio local ha llegado a su capacidad máxima de atención, donde todas las camas con la que se cuentan, hoy están al límite. Por lo que se llevó adelante el armado de manera urgente, logrando que en cuatro días este armado, equipado y listo para poner en funcionamiento”, agregó. “Es importante que la población pueda ser solidaria, responsable a la hora de los cuidados. Apelamos a la solidaridad de todos, porque más allá de lo físico que hoy estamos agregando, el recurso humano sigue siendo el mismo y se encuentra estresado. Es por ello que solicitamos a la comunidad de Rafaela y la región que nos cuidemos entre todos y seamos responsables”, enfatizó la Secretaria.

SER MAS SOLIDARIOS

Tras la visita de Perotti y Castellano, Lanzotti manifestó que “estamos trabajando con todo el recurso humano a full. Nos encontramos con un gran cansancio, llevamos muchos meses trabajando, y necesitamos que la gente se cuide un poco más, ser más responsables, solidarios para evitar los contagios”. “Acá hay dos variables: o se disminuyen los contagios o aumentamos las camas. Nosotros estamos tratando de aumentar las camas pero esto no es posible, porque cada una de ellas lleva un personal que es quien cuida a cada paciente. Entonces no podemos seguir aumentando las camas porque no hay más personal de salud, porque se encuentra agotado, cansado y como todo forma parte de una sociedad completa”, remarcó el director. “Esta ampliación tratará de contener a las personas que le falta oxígeno en la casa, al que espera para hacerse una tomografía y al que esta de alta pero no puede volver a su casa porque todavía necesita oxígeno. Y queremos que nadie se quede sin lo que necesita”, finalizó.