Un comienzo negativo Deportes 27 de abril de 2021 Redacción Por Unión de Sunchales tiene 2 puntos luego de tres fechas. En la próxima visitará al DEPRO.

Son las fechas iniciales del torneo, pero indudablemente Unión de Sunchales no ha tenido el arranque esperado en el Federal A. El equipo dirigido por Adrián Tosetto sumó el domingo su primera derrota como local ante Sportivo Belgrano de San Francisco, por 2 a 0 (goles de Maximiliano Bustamante, el ex Brown y Ben Hur, y de Román Strada), y de esta manera tiene sólo 2 puntos en el certamen. Su rival, que llegaba con los mismos puntos, pudo conseguir el primer triunfo.

La Zona B tiene tres punteros. Chaco For Ever goleó como local a Juventud Unidad de Gualeguaychú por 5 a 0 y es uno de los líderes, junto con Racing de Córdoba y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.



TODA LA FECHA

Zona A: viernes, Sportivo Estudiantes de San Luis 0 - Cipolletti de Río Negro 1 (Juan Pablo Zárate). Sábado: Deportivo Madryn 3 (Julio Zúñiga, Sebastián Jeldres y Nicolás Torres) - Villa Mitre de Bahía Blanca 0.

Domingo: Ciudad Bolivar 0 - Independiente de Chivilcoy 0; Sol de Mayo de Viedma 3 (Diego Galván, Héctor Morales y Federico Ortiz) - Sp. Desamparados de San Juan 2 (Julio César Cáceres y Federico Paz); Camioneros de Luján 0 - Juventud Unida de San Luis 1 (Sebastián Balmaceda); Peñarol de Chimbas (San Juan) 2 (Cristian Taborda y Claudio Acosta) - Círculo Nicanor Otamendi 2 (Diego Martínez y Jonathan Benedetti); Olimpo de Bahía Blanca 2 (Diego Ledesma y Cristian Amarilla) - Ferro de General Pico 1 (Joaquín Rikemberg).

Lunes: Huracán Las Heras de Mendoza 1 (Lucas Aguero) - Sansinena de General Cerri 2 (Maximiliano Tormann y Maximiliano Bowen).



ZONA B

Sábado: Crucero del Norte de Posadas 1 (Álvaro Klusener) - Sarmiento de Resistencia 0.

Domingo: Chaco For Ever 5 (Leandro Allende, Matías Romero -2-, Cristian Ibarra y Luis Leguizamón) - Juventud Unida de Gualeguaychú 0; Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 1 (Rubén Tarasco) - Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 0; Racing de Córdoba 2 (Diego Jara y Martín Garnerone) - Boca Unidos de Corrientes 0; Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1 (Franco Coronel) - Defensores de Pronunciamiento 0; Central Norte de Salta 1 (Leandro Baima) - Gimnasia y Tiro de Salta 1 (Ezequiel Barrionuevo); Unión Sunchales 0 - Sportivo Belgrano de San Francisco 2 (Maximiliano Bustamante y Román Strada). Quedó libre Douglas Haig de Pergamino.

Posiciones Zona A: Cipolletti y Deportivo Madryn 9 puntos; Juventud Unida y Sansinena 7; Huracán Las Heras, Ciudad Bolívar, Independiente, Sol de Mayo, Olimpo y Peñarol 4; Villa Mitre 3; Círculo Deportivo y Desamparados 2; Camioneros y Ferro 1; y Estudiantes de San Luis 0.

Posiciones Zona B: Chaco For Ever, Racing de Córdoba y Defensores de Villa Ramallo 7 unidades; Gimnasia y Crucero 6; Gimnasia y Tiro y Sportivo Belgrano 5; Central Norte 3; Boca Unidos y Unión Sunchales 2; DEPRO, Sarmiento, Sportivo Las Parejas y Juventud Unida 1; y Douglas Haig 0.

Próxima fecha Zona B: Defensores de Pronunciamiento vs. Unión de Sunchales; Sp. Belgrano vs. Crucero del Norte; Sarmiento vs. Central Norte; Gimnasia y Tiro vs. Chaco For Ever; Juventud de Gualeguaychú vs. Racing; Boca Unidos vs. Gimnasia (ER); Sp. Las Parejas vs. Douglas Haig. Libre: Defensores de Villa Ramallo.