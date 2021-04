Otta: “El equipo tiene cosas positivas, reafirmamos eso”

Atlético de Rafaela volvió a ganar, sumó su segunda victoria seguida y el panorama es muy distinto al de hace, apenas, unas semanas atrás, cuando los triunfos no aparecían y no hacía más que empatar sin goles.

“Tengo felicidad y tranquilidad”, indicó tras el 2-0 ante Güemes en Santiago del Estero el entrenador de la Crema, Walter Otta. “Nosotros confiamos mucho, es un equipo nuevo, se nos fueron seis jugadores importantísimos, perdimos al capitán a mitad camino, el equipo se esta rearmando, le estamos buscando la vuelta pero venir, ganarle a un equipo que hacía tanto tiempo no perdía en su casa (13 partidos), invicto en el torneo, puntero y ganarle de la manera que le ganamos nos pone muy contentos, no hace más que reafirmar nuestro pensamiento, hay que seguir trabajando, es un gran triunfo pero falta muchísimo para el gran objetivo que nosotros tenemos”, analizó el DT.



- En el PT Atlético estuvo lejos del arco rival. ¿Qué habló en el entretiempo? En el complemento el equipo fue otro.



- Presionar más adelante, habíamos visto que era un equipo que corría mucho, que presionaba pero que no tenía un juego fluido, tratamos de darles la salida a ellos con los marcadores de punta y atacarlos de contra atrás de las espaldas que dejaban. Lo pudimos hacer pero no ganamos los mano a mano, en el ST empezamos a ganarlos, la entrada de Giménez nos dio claridad y a partir de ahí ganamos el partido.



- Venían de ganar su primer partido en la temporada, este nuevo triunfo sirve mucho en lo anímico…



- Hace seis partidos que no perdemos, ganamos los últimos dos, nos hicieron un gol en los últimos seis partidos, el equipo tiene cosas positivas, buenas, reafirmamos eso. Hay que seguir trabajando con humildad. Hemos sido criticados por momentos bien porque el equipo no ganaba pero estábamos convencidos que defendiendo duro los triunfos iban a llegar y este equipo hace eso, la vara del torneo anterior había quedado muy alta. Teníamos un equipo que la verdad daba gusto, pero esos jugadores se fueron y acá hay otros, le tenemos que buscar la vuelta y tratar de encontrar el funcionamiento. Estamos en un equipo como Atlético de Rafaela que te obliga a ser protagonistas y es lo que tratamos de hacer, ser protagonistas siempre y en todos lados.



- ¿Qué te deja esta victoria en Santiago?



- Contento, felicidad por los jugadores sobre todo porque eso nos hace creer a todos que no nos equivocamos tanto en lo que armamos. Hay que levantar el rendimiento de algunos jugadores, confiamos mucho en Giménez, Molina que es un jugador al que conocemos y lo vamos a recuperar para darle minutos de nuevo, los chicos del club, estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. Los chicos están teniendo un rendimiento muy alto y el club se va a ver beneficiado como se vio en las cinco ventajas que hicimos ahora.



-¿Se dio el partido que planearon en la semana?



-Si por momentos si, enfrentamos a un equipo duro, que corre mucho, por momentos nos complicó pero cuando le encontramos la vuelta en dos pases seguidos encontramos el gol.



- ¿Cómo ven el torneo, las zonas? En la previa se hablaba de la zona A mucho más difícil que la B, por los equipos que hay…



- Salvo uno o dos equipos el resto somos todos muy parejos, en las dos zonas. Por nombres la otra zona parece ser más complicada pero esta tiene equipos con mucha historia, Atlético de Rafaela es un equipo con mucho prestigio en la categoría, con un pasado en Primera que hace muy poquito, no hay que subestimar. En los cruces ser verá cual de la zona es el mas fuerte.