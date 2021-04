El gran salón del automóvil Tokio 2021 fue cancelado por Covid-19 Automotores 27 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El Salón del Motor de Tokio 2021 no se celebrará este año debido al aumento de contagios por Covid-19.

El CEO de Toyota, Akio Toyoda, a la sazón presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón que organiza el evento, declaró que llegaron "a la conclusión de que iba a ser difícil presentar nuestros productos sin que los visitantes pudieran experimentar sus características en un entorno seguro".

Seguramente no sea el Salón más importante, pero desde luego este certamen bianual supera con creces el interés de la mayoría de las exhibiciones clásicas, ofreciendo un espectacular espacio para la integración de los curiosos aficionados al motor en el país nipón. También es uno de los salones automovilísticos en los que más se mira hacia el futuro de la industria y, hoy en día, de las nuevas formas de movilidad.

Mientras que el Comité Olímpico insiste en celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio este verano sin público, esa opción no entra en la cabeza de la industria automovilística de Japón a la hora de programar su gran certamen.



MUNDO REAL

El contacto con el público es tan esencial que los promotores del Salón no han valorado ni la más remota posibilidad de convertirlo en virtual, como sucedió el año pasado con el de Ginebra: "Priorizamos que los visitantes experimenten estos vehículos en el mundo real, y preferimos realizar el evento en el mundo real, no virtualmente. Por eso lo cancelamos". En Tokio 2019 (imágenes que ilustran esta nota) acudieron 1,3 millones de visitantes.

Aún no se ha decidido si el Salón seguirá manteniendo sus años impares o por el contrario celebrará su próxima edición el año que viene. Lo que sí ha decidido la Asociación de Fabricantes es un cambio de nombre. Ya no será Tokio Motor Show, sino Tokio Mobility Show debido al veloz desarrollo en los campos de soluciones de transporte que protagonizan la actualidad en diferentes tipos de vehículos. (Fuente: El Mundo Motor).