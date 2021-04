Bares y restaurantes casi sin movimiento

La noche rafaelina mostró una marcada baja en la circulación por parte de la ciudadanía durante el fin de semana, a partir de la puesta en marcha de las restricciones decretadas por el gobierno provincial y que entraron en vigencia el último viernes. La intención, intentar frenar la curva de casos de coronavirus. Concretamente y más allá de la creatividad del sector compuesto por bares y restaurantes que ofrecían remises a quienes concurrieran a los locales, fue notoria poca concurrencia.

Esteban Dalmasso, propietario de uno de los bares céntricos de la ciudad, manifestó que “en cuestión de horarios, a las 20.30 no quedaba nadie, ni un auto en la calle. Las cuatro o cinco mesas que recibimos para consumir adentro, siempre aplicando el protocolo, no más de seis personas por mesa y también respetando el 30 % de ocupación en el interior, esto se dio tanto el viernes como e sábado. Muy poco movimiento”. El dueño del bar dijo que los concurrentes llegaban o en remis o caminando, de hecho “un par de mesas nos pidieron que llamemos un móvil para la vuelta, y volviendo al tema horario, a las 23 ya no quedaba casi más nadie, esto fue a la noche y durante el resto del día hubo un poco más de movimiento”, afirmó.

Dalmasso, por otra parte dijo que “todo lo que es circulación en la calle yo me di cuenta no solo por mi local, sino que aflojó mucho en todos los negocios, porque nosotros salimos a hacer delivery a partir de las 21 y la verdad que me tocó recorrer algunos barrios de la ciudad y no había prácticamente movimiento, casi nulo, y sí lo que había eran controles puntuales en las avenidas. Si la intención fue cortar el movimiento en la ciudad, esto se ha cortado. Vamos a ver la próxima semana que sucede”. Respecto al impacto de las medidas para el sector gastronómico, sostuvo que “el hecho de que haya una nueva limitación en el horario es casi como cerrar, porque realmente puedo tener abierto pero si no vienen a consumir, con cinco pedidos de delivery no conseguís mantenerte. Esto va a impactar mucho en nuestro rubro. Yo lo único que pido es si todos hacemos un esfuerzo en el sector, donde hay gente que la está pasando muy mal, se necesita la toma de conciencia de las autoridades para que salgan medidas urgentes, que se dicte la ley de emergencia para el sector gastronómico y hotelero. Está complicada la cosa y tengo colegas gastronómicos que evidentemente no han tenido nada de trabajo, por eso insisto, si las autoridades no hacen algo con el tema impuestos y otras cuestiones, se va a complicar cada vez más la situación”. Finalmente, Dalmasso expresó: “Si bien las medidas se adoptaron para que baje la curva de contagios, yo no sé si está bajando, es más no sé si esto va a durar hasta el 2 de mayo como dice la resolución. Tengo miedo que nos mientan y que después nos digan que se estira otros quince días más y ahí sí que la vamos a pasar muy mal”.