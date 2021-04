Vicentin no podrá operar en el mercado de cambios Nacionales 27 de abril de 2021 Redacción Por La medida impide que la agroalimentaria santafesina realice pagos al exterior.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Banco Central suspendió ayer a la cerealera Vicentin para operar en el mercado de cambios y realizar pagos al exterior, y dispuso que solo podrá acceder para liquidar exportaciones pendientes por unos US$ 140 millones con el fin de regularizar su situación.

El BCRA instruyó a la AFIP-Aduana a "no cursar nuevos embarques de mercaderías con destino de exportación hasta que la empresa dé cumplimiento a las obligaciones pendientes".

Además, el Central notificará al juez concursal que lleva la causa Vicentin, Fabián Lorenzini, la totalidad de las operaciones de exportación sin liquidar a fin de que se verifique si fueron efectivamente percibidas por la firma.

"Las medidas dispuestas por el BCRA son similares a las adoptadas respecto a otro exportador (Díaz & Forti) y, en aquella oportunidad, fueron ratificadas en instancias judiciales ante la justicia federal de Rosario y ante el juez del concurso", indicaron fuentes de la autoridad monetaria.

Según la comunicación C 89.731, el Central ordenó a todas las entidades financieras que, sin previa autorización, "no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a egresos por el mercado de cambios, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de Vicentin S.A.I.C".

"Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales", agregó la autoridad monetaria.

Señaló además que "en atención a la suspensión adoptada, las entidades financieras cuentan con una autorización especial para realizar operaciones de compras de moneda extranjera o ingresos al mercado".

El Central adoptó la medida después de que se determinó que Vicentin debía liquidar divisas por exportaciones de unos 450 millones de dólares.

Una auditoría determinó que quedaban pendientes unos 140 millones de dólares y por esa irregularidad la entidad monetaria decidió aplicar la sanción contra la agroexportadora.

Cuando la empresa dejó de operar, le faltaba ingresar al país esos 450 millones de dólares, un volumen que vino liquidando a lo largo de 2020 pero luego bajó en forma considerable y activó las medidas de control del Central.

La entidad abrió un sumario y decidió, en forma cautelar, tomar esta medida que le impide exportar y comprar divisas y sólo puede seguir liquidando.

En paralelo, las autoridades del BCRA le pidieron al juez Lorenzini que investigue qué ocurrió con las operaciones que nunca se liquidaron, ya que la sospecha es que podían haberlo ingresado en forma irregular a través de operaciones con el dólar Contado con Liquidación.

Desde el Central, admitieron que también pudieron haber sido desviados a otra empresa y tenerlos en el exterior.