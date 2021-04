El Gobierno evaluó más restricciones con expertos y podrían anunciarse el jueves Nacionales 27 de abril de 2021 Redacción Por El jefe de Gabinete y la ministra de Salud de la Nación se reunieron con expertos entre los que se encontraban Luis Cámera, Omar Sued, Florencia y Pedro Cahn, Eduardo López, Tomás Orduna y María Marta Contrini, quienes expresaron su preocupación por la "saturación" del sistema sanitario y el "estrés" del personal.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Gobierno nacional evaluó ayer con un grupo de expertos médicos las posibles nuevas medidas de restricción que se anunciarían en los próximos días para tratar de contener el crecimiento de los casos de Covid-19 y de la ocupación de camas de terapia intensiva. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, mantuvieron en Casa Rosada una reunión de trabajo con diversos infectólogos y especialistas, junto a otros funcionarios del Gobierno nacional, para analizar la situación epidemiológica.

Según supo NA de fuentes del Gobierno, hubo unanimidad por parte de los expertos en la necesidad de profundizar los controles a la circulación y coincidieron en seguir evaluando los datos epidemiológicos para precisar cómo será la nueva etapa.

En este sentido, propusieron una mayor fiscalización de las restricciones ya aplicadas, buscar menor circulación de gente en la calle y, con ese fin, hacer un repaso sobre qué actividades no esenciales pueden ser reguladas.

Los expertos subrayaron que "el sistema de salud está saturado y su personal estresado" y trazaron un panorama sobre la "tensión" en el sistema de unidades de terapia intensiva y problemas para conseguir oxígeno.

El encuentro se dio en momentos en que tanto el Gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad no descartan la aplicación de nuevas restricciones ante el avance de la segunda ola.

El próximo viernes se vence el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que limitó actividades sociales, culturales y deportivas, además de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la marcada suba de contagios.

Por estas horas el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de aplicar nuevas restricciones debido a la preocupación que genera el crecimiento de la ocupación de camas de terapia intensiva, que ronda el 80% en el AMBA.

Ante el posible nuevo anuncio del mandatario, los expertos les presentaron una serie de recomendaciones a los funcionarios de su Gabinete, mientras que la decisión del jefe de Estado no se conocería hasta el próximo jueves, trascendió.

Sucede que para anunciar las medidas aún resta una reunión que Vizzotti mantendrá este martes con sus pares de todas las provincias y otra que encabezará el presidente Alberto Fernández el miércoles con los gobernadores.

En ese contexto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, consideró que sería necesaria "una medida drástica de 15 días por lo menos" que incluya "un cierre de circulación de las personas muy fuerte".

Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se mostró mas proclive a esperar y evaluar el impacto del anterior DNU de Fernández antes de tomar nuevas decisiones pero remarcó que si los casos no descienden, habrá que tomar nuevas medidas que restrinjan la circulación.

A la Rosada asistieron este lunes especialistas como Omar Sued, Luis Cámera, María Marta Contrini, Susana Lloveras, Florencia Cahn, Elsa Baumeister, Cecilia Freire, Gonzalo Camargo, Pablo Bonvehí, Angela Gentile, Eduardo López, Tomás Orduna, Gustavo Lopardo, Pedro Cahn, Mirta Roses y Charlotte Russ.

Por el Gobierno, estuvieron también la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Defensa, Agustín Rossi; la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra,.