Cacho Fontana y Timoteo Griguol, dos veces en un solo día Nacionales 27 de abril de 2021 Redacción Por FALSAS NOTICIAS Y PECADO DE MEDIOS TRADICIONALES

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El emblemático locutor Jorge Cacho Fontana, que se encuentra internado en el Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires debido a un cuadro de neumonía tras haber contraído coronavirus, salió ayer a desmentir versiones sobre su propia muerte: "Si me quieren, me tienen para rato", aseguró en declaraciones por radio y televisión.

"Yo me gané la vida pasando avisos, pasando comerciales y no diciendo barbaridades en un micrófono", subrayó Fontana en declaraciones con radio Rivadavia desde el hospital. "Yo no merezco una barbaridad de esa naturaleza, por mi trayectoria de tantos años", agregó el locutor de 89 años en diálogo con Nelson Castro, conductor de "Crónica de una tarde anunciada" en la emisora porteña de la calle Arenales. En el mismo sentido, agregó: "Ésa es mi casa, cuídenme ese estudio; en cualquier momento doy el zarpazo y aparezco por ahí".

De esta manera, Fontana, que cumplió años el pasado viernes 23 de abril, salió al cruce de versiones que indicaban que había fallecido en la tarde de ayer y que publicaron una importante cantidad de medios.

También en declaraciones a radio Rivadavia, el director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, aseguró que el legendario locutor se encuentra estable. Fontana está internado en ese sanatorio porteño debido a una neumonía bilateral producto de haber contraído Covid-19 por segunda vez.

"Si me quieren, me tienen para rato", resaltó el locutor este lunes por la tarde en otra radio porteña. "Hay que organizarlo bien, hay que cerrarlo bien", bromeó incluso Fontana, sobre la falsa noticia de su fallecimiento. También dijo en declaraciones televisivas: "Me da cosa tener que salir a desmentir algo tan absurdo".

Tras la proliferación de la falsa noticia sobre la muerte del locutor de radio y televisión, la hija de Fontana Antonella escribió en la red social Twitter: "Me llegan mensajes y llamados de condolencias. Mi papá VIVE. Recién hablé con él".

Minutos más tarde, Antonella sostuvo en declaraciones a radio Rivadavia que su padre decidió atender a los medios esta tarde a causa de la "conmoción" que se había generado. La también periodista consideró: "A todos nos puede pasar, pero hay que saber esperar antes de anunciar algo así". "No hay otra salida que chequear", insistió.

"Hoy es un día para reflexionar. ¿De dónde salió esa información?", comentó por último, en diálogo con el programa "Crónica de una tarde anunciada".

Por otra parte, y luego de que se conociera la noticia del presunto fallecimiento del ex entrenador Carlos Timoteo Griguol, familiares y allegados del histórico DT aclararon que continúa con vida pese a que su estado de salud es de extrema gravedad.

Si bien varias instituciones del fútbol argentino, incluida la AFA, despidieron a Griguol tras viralizarse la noticia sobre la supuesta muerte, la familia del ex entrenador de Ferro y Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otros equipos, negaron el hecho.

"Como portavoz de la familia Griguol queremos desmentir la noticia que está circulando en las redes. Les pedimos a los medios de comunicación, en este momento difícil, que sean respetuosos de la información que brindan", dijo Gabriel Perrone, yerno y ex asistente del histórico director técnico.

Quien se expresó en la misma línea y en la red social Twitter también fue Víctor Marchesini, ex colaborador de Griguol: "Realmente siento vergüenza ajena. La familia de Timoteo pide un poco de respeto. Timo está muy muy pero muy mal... pero aún no falleció", publicó.