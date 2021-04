El Manchester City, campeón Deportes 26 de abril de 2021 Redacción Por Se impuso 1-0 ante el Tottenham y festejó el título.

Manchester City se consagró campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra, bautizada como Carabao Cup, tras derrotar en la final al Tottenham por 1 a 0, en el estadio Wembley de Londres.

El gol de la victoria del City fue convertido por el defensor Aymeric Laporte, a los 37 minutos del segundo tiempo. De esta forma, el equipo celeste logró levantar su cuarta Copa de la Liga consecutiva, la octava de su historia, y lo hizo junto a un número importante de seguidores que volvieron a las gradas, después de 13 meses, para gritar campeón.

Cerca de ocho mil espectadores pudieron presenciar el encuentro gracias al ablandamiento de las restricciones en Inglaterra por la pandemia del coronavirus.

El Tottenham, dirigido por Ryan Mason tras el reciente despido de José Mourinho, no pudo ante el City, pese a contar con nombres como Gareth Bale, Heung-Min Son y Harry Kane. Aguantó más de 80 minutos el empate, hasta que llegó el cabezazo ganador de Laporte, tras centro de Kevin de Bruyne en un tiro libre.

El equipo comandado por Guardiola tuvo un dominio casi absoluto a lo largo de todo el partido. En la primera mitad, Raheem Sterling, Riyad Mahrez y Phil Foden tuvieron ocasiones muy claras, sobre todo gracias al desequilibrio por las bandas, pero el marcador no se movió. Las estadísticas ayudan a entender lo que fue la etapa inicial: 10 tiros al arco del cuadro de Manchester y apenas uno del londinense. En el complemento, hubo menos situaciones claras, pero el City pudo marcar el gol en el minuto 82.

Sergio Agüero, recuperado de su última lesión, estuvo en el banco de los suplentes del campeón. El delantero argentino no entró al terreno de juego, pero pudo celebrar la conquista, una de las últimas con esta camiseta ya que en junio terminará su contrato y con él su ciclo en el equipo al que arribó para la temporada 2011/12 y del cual es el máximo artillero histórico con 257 goles.