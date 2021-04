Continúan recorriendo los espacios públicos Locales 26 de abril de 2021 Redacción Por El objetivo es transmitir a la comunidad un mismo mensaje: la importancia de la responsabilidad individual en este momento de la pandemia para evitar los contagios. “La gente es muy respetuosa y toma muy bien lo que les proponemos”, evaluó Pablo Peralta, uno de los integrantes del equipo.

Este fin de semana, un grupo de 43 chicos y chicas de la ciudad que integran el grupo Jóvenes Voluntarios, volvieron a recorrer los espacios públicos de Rafaela para continuar concientizando sobre la importancia de la responsabilidad individual para prevenir el contagio del COVID-19.

Entre los lugares visitados se pueden mencionar la Placita Honda, el Skate Park, avenida Mitre y bulevar Santa Fe, entre otros. “Nuestro objetivo es llegar a los y las jóvenes, transmitiendo un mismo mensaje: el respeto de los cuidados; además de entregar folletería, alcohol y barbijos. También hablamos de la necesidad de mantener el distanciamiento social y no compartir el mate”, explicó Juan Ignacio Ruggia, integrante del grupo y coordinador del área de Empleo del municipio.

De esta forma, “aportamos un granito de arena a la no propagación de la enfermedad, teniendo en cuenta la situación de la pandemia”.

Por su parte, Pablo Peralta, integrante del equipo expresó: “Hoy me tocó estar en el sector del barrio Villa Los Álamos, en la vecinal, la rotonda, la colectora y en la zona del cartel de Rafaela y los canteros de la ciclovía”. “A todos les hablamos del uso del barbijo y no compartir el mate. Vimos que muchos toman conciencia, empiezan a llevar sus equipos de mate y respetar el distanciamiento. La gente es muy respetuosa y toma muy bien lo que les proponemos”, agregó.

Finalmente, evaluó: “Los chicos y chicas que participan del voluntariado están muy predispuestos y derivan las consultas a las áreas correspondientes. Estamos haciendo un trabajo muy lindo”.