Producción de la industria Pyme creció 13% en marzo

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La producción de la industria de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) en la Argentina creció 13 por ciento en marzo frente a igual mes del año pasado, según un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El organismo precisó que "el incremento era previsible porque se compara contra un mes de fuerte caída, ya que en marzo 2020 la producción había bajado 28,3% anual. "De todos modos, es importante comenzar a ver el rebote desde los meses donde la actividad tocó pisos tan bajos. Igualmente, la producción se ubica aún 19,5% debajo de los niveles pre-pandemia (marzo 2019)", sostuvo la CAME.

Con ese resultado, en el primer trimestre del año la industria manufacturera pyme creció 3,9% frente al mismo período del año pasado, pero está 6,4% debajo del primer trimestre de 2019. Asimismo, precisó que todos los rubros relevados crecieron en la comparación anual, observándose el mayor incremento en el rubro textil (+19,4%), y el menor en productos químicos (+9,9%).

Por ahora, el único rubro que recuperó los niveles pre- pandemia fue alimentos, donde la producción creció 11,2% anual el mes pasado y, a su vez, resultó 0,4% superior a marzo 2019. Además, esa rama #fue donde menos cayó la producción en marzo 2020".

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias pymes del país. El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en 67,6 puntos en marzo, frente a 76,3 en febrero y 59,8 en marzo del año pasado.

La industria pyme se vio impulsada por el mayor consumo interno, pero también por la demanda del sector agropecuario y de la construcción. Estos últimos son dos sectores que traccionan ramas como metalmecánica o material de transporte, y el aumento en la demanda externa que presionó sobre aquellas empresas que ya tenían mercados internacionales.

Con mucha prudencia, las industrias están comenzando a realizar inversiones, en algunos casos aprovechando las líneas de crédito subsidiado lanzadas por la Nación y las provincias, y en la mayoría con recursos propios.

El uso de la capacidad instalada se ubicó en 64,4% en marzo, según el promedio declarado por las industrias relevadas.

El mayor nivel fue en productos electrónicos, mecánicos e informáticos (71,1%), y el menor en calzado y marroquinería (60%).

La industria textil, con un crecimiento de 19,4% anual, mantuvo igualmente un volumen de producción 20,6% menor a marzo 2019, mostrando que todavía el consumo de esos productos sigue con margen de recuperación. Incide una demanda baja tanto en indumentaria de oficina, para salir o escolar. En cambio, la indumentaria deportiva y productos del hogar como cortinas o sábanas vienen trabajando firme, incluso con pedidos demorados.

Según la encuesta cualitativa el 59% de las industrias pymes consultadas tuvo incrementos anuales en su producción, el 33% se mantuvo igual, y el 8% tuvo caídas. "La expansión de los casos por Covid-19 y las nuevas restricciones para algunas zonas del país está generando incertidumbre entre los empresarios. Un 20% no pudo contestar cuáles son sus expectativas para la producción de la empresa en los próximos meses. En general, ese porcentaje suele promediar el 2%. Sólo el 17,4% espera aumentos, una proporción muy baja para una economía donde queda mucho por recorrer para volver a los niveles pre-pandémicos", señaló la CAME.