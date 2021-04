Diversos incumplimientos durante el fin de semana

La situación sanitaria vigente llevó a profundizar medidas restrictivas y aumentar los controles por parte de las diferentes fuerzas de seguridad, en donde por un lado en las recorridas por los distintos sectores y por otro lado por las denuncias que se recepcionaron, se detectaron diversos incumplimientos a las normas.

El secretario de Gobierno, Marcelo Lombardo, repasó lo sucedido desde el viernes y hasta el domingo, explicando que “el viernes fue tranquilo, fundamentalmente nos acompañó también el clima, había algunos puntos fijos de control, el más importante en Bulevar Santa Fe y Güemes y después recorrida por la ciudad llevada adelante por Protección Vial, GUR y Policía; recibimos 10 reclamos entre viernes por la noche y sábado por la madrugada, todos por aparentemente negocios que no cerraban en el horario correspondiente. Fuimos a visitar cada uno por esas denuncias y solo registramos tres positivos, donde conversamos y sin problema cerraron sus puertas (no había transcurrido mucho tiempo desde la limitación horaria) y no tuvimos infracciones de tránsito y sí hubo algunos casos de personas circulando fuera del horario restricción, que no pudieron justificar el porqué de su movilidad”.

En tanto, el sábado por la tarde iniciaron los controles y recorridas, donde a las 15.45 se desarticuló un encuentro de bochas en Villa Rosas y más tarde, a las 16.40 también bochas y fútbol en barrio 2 de Abril. A su vez, se recibieron algunas denuncias y se detectaron dos casos positivos de eventos sociales de pocas personas (uno de 14 y otro de 10) que estaban festejando un cumpleaños de adultos, uno en Los Jacarandáes y el otro en Ángela de la Casa, sin respetar las restricciones que impone la normativa y sin uso de barbijo. Allí se labraron las actas correspondientes y se invitó a los presentes a desarmar el encuentro.

Lombardo contó que “hubo recorridas por parte de los voluntarios en Plaza Apadir donde había bastante gente, en Irigoyen y Falucho donde hay un lugar donde se juntan fundamentalmente muchos jóvenes. El domingo, lo más movido tuvo que ver con algunos encuentros de fútbol y de bochas; recibimos una denuncia de Boulevard Roca y Podio, fuimos hacia el lugar y efectivamente había varias personas, se desactivó, se pudieron retirar. Tuvimos una denuncia de posible realización de picadas en la variante Rafaela, nos acercamos pero no había nada”.

Finalmente, en los lugares habituales donde suele haber concentración de personas, ruta 34 y colectora, zona de ciclovía, informaron que hubo bastante movimiento, con situaciones dispares que se presentaron pero en donde se señaló que los voluntarios estuvieron concientizando y la mayoría respetó las normas preventivas.

BARES Y RESTAURANTES

CUMPLIERON

El secretario de Gobierno, destacó el cumplimiento a los nuevos horarios, por parte de bares y restaurantes, “no hubo problemas”, afirmó el funcionario. Cabe recordar que en los locales gastronómicos no se permitirá el ingreso para la permanencia de personas a partir de las 23 horas y pueden funcionar hasta las 24, en tanto que en su interior no pueden ocupar más del 30 por ciento de su superficie.