"Somos fruto de la idiosincracia del rafaelino, que es trabajar"

(Por Darío Gutiérrez). - Este 25 de abril al Círculo Rafaelino de Rugby nuevamente le toca festejar en pandemia. Llega el cumpleaños número 40, y seguramente muchos de sus dirigentes y deportistas extrañarán el tradicional almuerzo aniversario. Pero son los tiempos que nos toca vivir y lo importante, en este contexto, es que la institución continúa plenamente vigente, cumpliendo un rol social y deportivo muy trascendente en la ciudad, y generando noticias que son motivo de orgullo, como la reciente convocatoria de Pedro Rubiolo a Jaguares, ratificando el camino iniciando hace unos años a través de Mayco Vivas, quien ya disputó Rugby Championship y Mundial con Los Pumas llevando los orígenes con el Verde en un plano de reconocimiento internacional.

Dialogamos con Alberto Spota, actual presidente de la institución que le da cabida hoy a más de 600 deportistas entre rugby y hockey, y con expectativas positivas, aunque la nueva interrupción de competencias ha puesto un poco de pausa.

- Alberto, un aniversario especial. Otra vez en pandemia, pero esta vez con una alegría reciente muy importante.

- Por lo menos logramos volver a la actividad deportiva que era fundamental, porque los clubes vivimos de eso, del movimiento, de que los chicos estén en las instalaciones. La alegría vino por el lado de la convocatoria de Pedro Rubiolo a Jaguares, no lo podemos disfrutar nosotros o muy poco acá jugando, pero es una alegría enorme porque el esfuerzo de mucha gente que lo hace por amor al deporte tuvo su recompensa. Obviamente que el principal protagonista de este logro es él y su familia, que siempre estuvo al lado, pero nosotros nos sentimos indudablemente partícipes de su logro.

- Esta convocatoria de Pedro ratifica el muy buen trabajo que se viene realizando en la formación de jugadores, desde rugby infantil y juvenil.

- La verdad que somos un fruto de la idiosincracia del rafaelino, que es trabajar. Poner un objetivo y tratar de lograrlo, no esperar que las cosas vengan de arriba. Y el fruto no cae muy lejos del árbol, somos lo mismo. En todas las estructuras y plantel superior también, es lo mismo. Agregándoles cosas nuevas porque la modernidad se te viene, y no podés quedarte con los procedimientos y formas viejas, pero sí con el espíritu.

- Y en este presente, tomando como referencia lo que fueron gestando los fundadores, y luego las siguientes Comisiones Directivas, ¿cuáles son las sensaciones?

- Las sensaciones de un sueño que me parece que los que lo fundaron, los muchachos que en su momento dijeron 'dejemos de dar vueltas por ahi y fundemos un club para ponernos a andar', deben estar muy orgullosos de lo que han logrado. Y que haya también un legado, que haya gente que se sume a este sueño, que está dispuesta a continuarlo lógicamente con los proyectos e ideas que cada gestión nueva va trayendo, pero siempre atrás de una columna vertebral que son las formas de trabajo, la humildad, el esfuerzo, el ir poco a poco sobre bases sólidas.

Con algo concreto y que la gente vea que lo que se hace es serio, y mas allá de lo deportivo, mostrando el costado de la educación, de cómo creemos que tiene que manejarse alguien en la sociedad.

- El 2020 fue difícil, pero este año de a poco se pudo volver. ¿Cuál es el análisis y objetivos que apuntaron?

- El 2020 fue muy duro, adoptamos como política no perseguir al socio que no podía afrontar una cuota o se le había complicado la situación. Proyectamos un 2021 para que la gente vuelva. Mantuvimos todo el staff de profesores, se le pagaron todos los sueldos para que con los métodos que había en su momento mantuvieran a los chicos con cierta cohesión, previendo este 2021.

Y la verdad que este año nos sorprendió por la cantidad de chicos que volvieron y no abandonaron. Los que abandonaron están en trance de volver, y tenemos hasta chicos nuevos. No estamos al nivel de 2019, pero cerca. Si esto seguía bien, porque ahora se puso otra vez un freno de mano, veíamos una proyección de lograr un mayor número que hace dos años.

- ¿Cómo están trabajando en el tema de obras?

- En materia de obras, hoy por hoy tenemos en marcha las vestuarios del fondo que es el nervio del club. Porque es un club mas bien largo y el vestuario estaría cerca de la cancha de hockey y de las tres canchas del fondo de rugby, donde se desarrolla mayor actividad. Ese proyecto lo estamos realizando con capitales privados y estamos detrás de algún aporte oficial, no de la Municipalidad porque es obvio que debe destinar recursos a otras cosas más prioritarias, pero si de la Provincia o Nación para darle impulso.

Por otra parte, queremos refaccionar nuestro salón de toda la vida, cambiarle los techos y pisos, donde ahí si es probable que el municipio colabore. Y la otra gran idea son la refacción de los vestuarios de los planteles superiores de rugby, que tienen casi 35 años prácticamente sin ninguna refacción. Esto forma parte del proyecto que denominamos "50 años".

Lo que sí pudimos realizar en 2020 fue la iluminación de las canchas de hockey, que se lo pusieron al hombro las chicas de la Subcomisión y los padres, logrando realizarlo en el medio de un año muy difícil. Ahora faltan poner las luminarias, pero las cuatro torres están colocadas.

Lamentablemente no escapamos a la problemática de tantos clubes con el robo de cables, que nos han afectado en dos oportunidades y que han sido muy perjudiciales.