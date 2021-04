La tercera fecha tiene un duelo regional en Sunchales Deportes 25 de abril de 2021 Redacción Por FEDERAL A

Unión recibirá esta tarde en Sunchales a Sportivo Belgrano de San Francisco, en uno de los encuentros salientes de la tercera fecha de la Zona B del torneo Federal A. El encuentro, a jugarse en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad a partir de las 18, será arbitrado por Santiago Folmer, de Victoria (Entre Ríos).

Ambos equipos consiguieron sendos empates en las dos primeras jornadas, motivo por el cual apuntan a conseguir su primer triunfo en el campeonato, de cara a no perder terreno con los primeros. Más allá de eso, ningún equipo en este grupo pudo ganar los dos encuentros, muestra de la paridad en líneas generales.

Estas son las probables formaciones: Unión, Leonardo Torres; Agustín Alberion, Nicolás Canavessio, Jonathan Paiz y Jonatán Medina; Matías Rojo, Gianfranco Baier, Cristian Sánchez y Ricardo Villar; Tomás Attis y Denis Stracqualursi. DT: Adrián Tosetto.

Sp. Belgrano: Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Tomás Rossi, Mauro Orué y Osvaldo Arroyo; Braian Camisassa y Martín Argüello; Ricardo García o Román Strada, Juan Pablo Francia y Maximiliano Bustamante; Ángel Prudencio. DT: Bruno Martelotto.



RESTO DE LA FECHA

Este sábado comenzó la tercera jornada en Misiones, con el triunfo sobre la hora de Crucero del Norte por 1 a 0 frente a Sarmiento de Resistencia. Alvaro Klusener, a los 48' del complemento, convirtió el gol.

Los demás encuentros previstos para hoy en la Zona B: a las 15.45 Chaco For Ever vs. Juventud de Gualeguaychú (Nicolás Sosa); a las 16 Gimnasia de Entre Ríos vs. Sportivo Las Parejas (Alvaro Carranza); Racing de Córdoba vs. Boca Unidos de Corrientes (Gustavo Benitez); Defensores de Villa Ramallo vs. Defensores de Pronunciamiento (Maximiliano Macheroni); a las 16.30 Central Norte vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Fabricio Llobet). Libre: Douglas Haig de Pergamino.