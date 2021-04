Atlético busca continuar su levantada en su visita a Güemes de Santiago del Estero

Atlético de Rafaela, que llega entonado tras haber logrado la primera victoria en la temporada 2021 de la Primera Nacional, visita este domingo a Güemes de Santiago del Estero, en uno de los encuentros de la fecha 7.



El partido comenzará a las 20.00hs, en el imponente estadio Único Madre de Ciudades santiagueño, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y se podrá seguir por TyC Sports Play.



Tras el debut con derrota en San Juan (4-2) el equipo de Walter Otta había sumado cuatro empates seguidos en cero (Dálmine, San Telmo, Defensores de Belgrano y Santamarina) y logró su primera alegría el pasado domingo al golear a Almagro 4 a 1.



Ahora, la ‘Crema’ intentará estirar la racha sabiendo que enfrente tendrá un durísimo rival que tuvo un gran comienzo de torneo y marcha como uno de los líderes de esta zona B. Para ello, el celeste sabe que deberá intentar repetir lo bueno que hizo en el complemento de su última presentación.



El plantel albiceleste trabajó en la mañana de ayer y luego el cuerpo técnico confirmó los 20 que viajaron a Santiago del Estero para el encuentro de este domingo. El DT aún mantenía una duda en el medio campo.



Es un hecho que Juan Cruz Esquivel recuperará la titularidad y el que saldrá es Marcos Giménez, mientras que también dejaría el once inicial Jorge Emanuel Molina para darle lugar a Federico Recalde o Alex Luna. Otra alternativa en dicho sector, según lo que probó en la semana es con Enzo Avaro. Finalmente el que aún no reaparecerá es Brian Calderara, quien se recupera de un esguince de rodilla y tampoco pudo estar en el encuentro pasado ante el ‘Tricolor’.



El rival. Güemes de Santiago del Estero marcha invicto en el certamen con cuatro triunfos y dos empates. Viene de igualar 1 a 1 en su visita a Independiente Rivadavia de Mendoza. Su técnico es Pablo Martel y suma una racha de 9 partidos sin perder, con 6 victorias y 3 empates. No todo termina ahí ya que el buen elenco santiagueño construyó su ascenso con la fortaleza conseguida como local, donde hace 13 partidos que no pierde, con 12 victorias y apenas 1 empate. El de hoy será el primero, en la B Nacional, jugando en el estadio Único.

Los ‘Gauchos’ no contarán con Franco Canever, Alvaro Pavón ni con Javier Baik, todos con diferentes lesiones.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Güemes de Santiago del Estero: Julio Salva; Juan Salas, Gabriel Fernández, Nahuel Zárate y Marcelo Cardozo; Lucas Algozino, Nicolás Barrientos, Nicolás Juárez y Pablo López; Claudio Vega y David Romero.

Suplentes: Juan Mendonca, Nahuel Valenzuela, Cristian Díaz, Agustín Politano, Milton Zárate, Albaro Pavón, Gonzalo Lucero, Matías Pato Ríos, Leonardo Marinucci, Diego Diellos o Maximiliano Fornari. DT: Pablo Martel.



Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Federico Recalde o Alex Luna y Guillermo Funes; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler.

Suplentes: Nahuel Pezzini, Cristian González, Juan Flores, Jorge Molina, Marcos Giménez, Enzo Avaro, Diego Meza, Luna o Recalde y Darío Rostagno. DT: Walter Otta.



Estadio: Único Madre de Ciudades.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistentes: Gonzalo Pedro y Javier Caro Aguirre. Cuarto árbitro: Nelson Bejas.

Hora: 20.00 (TyC Sports Play)