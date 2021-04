Creaciones Meraki: arte con amor, creatividad y pasión en macetas

Estamos inmersos en un mundo industrializado, donde lo que prima es producir en cantidad en el menor tiempo posible. Sin embargo, a pesar de lo que propone la industrialización, comienzan a abrirse pasos emprendedores que optan por una producción artesanal. En muchos casos se trata de pasatiempos que se transforman en un negocio.

Hoy, los productos hechos a mano están más vigentes que nunca. El consumidor ha cambiado, y busca productos exclusivos, más naturales y artesanales.

El emprendimiento que les presentamos en “Hola Emprendedor” es Creaciones Meraki, de Erika Mansilla.

“Elegí nombrar a mi emprendimiento Meraki porque significa hacer algo con amor y creatividad, poniendo el alma en ello; y cada maceta que hago es única, y en cada una se llevan una parte de mí”, dice Erika.

Ella es Ingeniera en Alimentos, tiene un trabajo de manera dependiente, pero por las tardes dedica su tiempo a pintar macetas que luego vende a todo el país.

Erika descubrió su pasión por las artesanías ya en edad adulta, luego de haber realizado diferentes cursos de pintura, vitrofusión, falso vitraux en el taller de su amiga y profesora Pamela Nieva (Tu Espacio Taller). Fue así como conectó con su parte artística, y eligió recostarse sobre el universo de colores y dibujos.

“Me incliné más por la pintura porque me encantaba dibujar y colorear. Pintar produce una sensación de paz, de bienestar, de plenitud. Amo estar en mi taller, ver como creció mi emprendimiento, me encanta pensar en nuevos diseños, formar nuevos colores. Todo eso me hace sentir plena y me produce una inmensa alegría. Mi emprendimiento es mi cable a tierra, en el taller me relajo. Si tengo un día malo, pintando me olvido de todo”, cuenta la emprendedora.

Creaciones Meraki surgió a fines del 2018. Al inicio solo pintaba macetas de terracota. Luego, poco a poco fue incorporando modelos en bizcocho cerámico, concreto y madera, entre otros. Cada maceta es pintada a mano, es por ello que cada modelo es único.

Su familia apoyó cada paso, y eso posibilitó que su negocio crezca. Su madre le brindó un espacio para su taller, su marido, Eduardo Ponce, colabora en algunas etapas del proceso, como la aplicación de la base acrílica. Además, destaca que en este tiempo ha conocido muchos emprendedores artesanos con los que se ha formado una comunidad en la que reina el compañerismo y la amistad.

Para finalizar Erika desea dejar un mensaje para quienes quieren iniciar este camino emprendedor: “No importa la edad y el tiempo, nunca es tarde para empezar a plasmar los sueños, atrévanse a preguntarse qué les hace bien, qué quieren para su vida, y vayan por ello”.



CONTACTO:

CREACIONES MERAKI

Instagram: erika_creacionesmeraki

Facebook: Creaciones Meraki