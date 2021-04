Con una inédita gala de cuatro sedes, los Oscar se entregarán hoy

BUENOS AIRES, 25 (Télam). - La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood realizará hoy la nonagésimo tercera entrega de los premios Oscar en una gala que, cercada por la pandemia de coronavirus, se repartirá en cuatro sedes, dos de ellas en Europa, y con el destacado de tener a dos mujeres como candidatas a llevarse la estatuilla por Mejor Dirección por primera vez en la historia.

Además, será la segunda vez que se realizará la ceremonia tan entrado el año (por lo general se hace en febrero) tras la gala de 1990 que tuvo lugar el 26 de abril. La fecha del domingo fue elegida luego de que la Academia debiera posponer la original del 28 de febrero por las restricciones impuestas por la pandemia.

La gala, que será transmitida a partir de las 21 por TNT con doblaje al español y por TNT Series en idioma original, con un inicio de transmisión o "pre-show" a las 19 con la alfombra roja, tendrá su sede central en el clásico teatro Dolby de Los Ángeles, mientras que la otra será la Union Station, una estación de tren construida en 1939. En Europa, los invitados que no vayan a volar a Estados Unidos podrán reunirse -protocolos mediante- en Londres o París.

Sin maestro de ceremonias por segundo año consecutivo, los actores y actrices que participen se dividirán la presentación de los premios y shows musicales. Según se informó, los mismos estarán a cargo de Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén y Diane Warren.

Ya el año pasado, la Academia había anunciado que Steven Soderbergh, Jesse Collins y Stacey Sher serían los productores del evento y fueron ellos mismos los que aclararon que no habrá videollamadas ni salidas desde los hogares de los nominados. Decisión tomada, quizá, ante el espanto producido por la baja audiencia en los últimos Globo de Oro o los Emmy que entrega la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

De todas formas, según medios de ese país, el gran premio del cine estadounidense viene con una caída en picada en rating desde hace cinco años y es por ello que sus organizadores vienen pegando volantazos con respecto al formato en los últimos tiempos.

Ni siquiera el recordado papelón de Warren Beatty y Faye Dunaway en 2017, cuando por error dieron por ganadora a "La La land" y no a la que finalmente había triunfado en la votación, "Luz de luna", atrajo el morbo de los telespectadores al año siguiente.

Así, quien quiera aparecer durante esa noche, deberá movilizarse hasta una de las cuatro sedes tan solo con un acompañante, luego de cumplir un estricto aislamiento de diez días y presentar dos tests negativos antes de ingresar al salón elegido.

El otro punto sobresaliente de la jornada, pero ya directamente vinculado al cine, es la nominación de la chino-estadounidense Chloé Zhao por "Nomadland" y la británica Emerald Fennell por "Hermosa venganza", marcando la primera vez que dos mujeres a la vez compiten por la estatuilla a la Mejor Dirección.

Pero lo llamativo no solo es que sean dos, sino que representan casi la mitad de las nominadas hasta la fecha: tan solo cinco desde 1936 y con una sola ganadora, Kathryn Bigelow, en 2010, por "Vivir al límite".

Las otras fueron la italiana Lina Wertmüller por "Pascualino Siete Bellezas" (1976), Greta Gerwig por "Lady Bird" (2018), Sofia Coppola por "Perdidos en Tokyo" (2003) y Jane Campion por "La lección de piano" (1993).

Así como hace unos años la Academia acusó recibo por la ausencia de artistas de raza negra en las categorías principales, y al año siguiente arrasó "Luz de luna" tanto en el rubro de Mejor Película como en Guion Adaptado y Actor de Reparto (Mahershala Ali), al parecer este año recogió el guante y decidió ceder ante las críticas.

De todas formas, Fennell, con una sólida cinta, pero sobre todo Zhao, quien aparece como principal candidata tras sus pasos victoriosos por festivales y premiaciones oficiales, serían buenas ganadoras del premio, aunque compitan con el experimentado y vanguardista Thomas Vinterberg y con David Fincher, un Hollywood de pura cepa. El coreano estadounidense Lee Isaac Chung ("Minari") es el quinto de la lista.

Otro punto sobresaliente es que la industria, un poco porque el cierre de cines por la pandemia lo obligaba, otro poco por ceder a los tiempos que corren, debió rendirse ante las plataformas y poner como candidatas a películas que no pasaron ni un día por sala.

Los ejemplos son varios: "El sonido del metal", de Amazon Prime Video, o "El juicio de los 7 de Chicago" o "Mank", ambas de Netflix, así como también las animadas "Soul" (Disney+), "Unidos" (que llegó a estrenar en cines pocos días antes de los cierres por la Covid-19 y circuló mucho más gracias a Disney+) y "Más allá de la Luna" (Netflix).

Sobre los favoritismos, es "Mank", de Fincher, la que llega con la mayor cantidad de nominaciones (10), y su trama centrada en el guionista de la revolucionaria "El ciudadano" de Orson Welles es una temática autocelebratoria que siempre seduce a Hollywood: el cine que habla del cine.

Sin embargo, no sería la primera vez que otras con menos menciones se hagan con la deseada estatuilla y rompan con la hegemonía de la noche, al igual que lo podrían hacer Zhao o Fennell, mientras el coronavirus se cuela en el cine y, a su modo, hace historia.