Docente de "La Remo" se lució en examen de Saxo Sociales 25 de abril de 2021 Redacción Por La joven Leslie Lucciano rindió de manera virtual y presencial el examen para recibirse como Profesora de Música con orientación en Saxo en la UNL, ante la asistencia de la directora de la Escuela Municipal de Música, Roxana Mondino.

En instalaciones de la Escuela Municipal de Música, la joven música y docente del organismo, Leslie Lucciano, rindió un final que le permitió obtener otro título universitario. El examen fue presencial y virtual, y contó con la asistencia de Roxana Mondino, directora del organismo, que se mostró orgullosa y emocionada al acompañar a su colega y exalumna. Destacó que este tipo de logros jerarquizan la institución.

Leslie Lucciano es egresada de la Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni". Luego, obtuvo el título de Profesora en dicha área en el Instituto Superior de Música de la UNL de Santa Fe. Al tiempo que crecía artísticamente en diversas disciplinas, no abandonó nunca su formación. El 17 de abril se recibió -tras años de arduo estudio- de Profesora de Música con orientación en Saxo, nuevamente en la UNL. Es docente en "La Remo" desde 2014, y lleva poco más de un año como Directora de la Escuela de Música "22 de Noviembre" del Sindicato de Músicos de Rafaela, cargo al que accedió por concurso.

"Comencé a trabajar en "La Remo" en el 2014, en el Taller de Expresiones Sonoras para niños. A los dos años tomé nuevas horas en el Taller de Iniciación Musical y Flauta Dulce, en el cual sigo hasta hoy", indicó.

Sobre el examen, Lucciano contó: "El examen consistió en la ejecución de 5 obras de diferentes períodos de la historia de la música, todas ellas con características diversas. Además, el repertorio se dividió en tres obras para saxofón alto (a dúo, con acompañamiento de pista y un concierto junto al pianista rafaelino Claudio Duverne) y dos obras para saxofón soprano solista: una partita de Bach y una baguala escrita por un compositor paranaense".

"Considero que es imprescindible la búsqueda personal para poder mejorar profesionalmente: la educación formal es sólo uno de los caminos posibles, que necesariamente debe nutrirse de nuestra experiencias en otros contextos. Sin embargo, estoy convencida de que el paso por la Universidad significa para cualquier persona una situación de gran aprendizaje para la vida misma, ya que supone un alto nivel de exigencia y perseverancia", agregó.

En relación a su flamante rol de Directora de la Escuela de Música Popular ¨22 de Noviembre¨, comentó que lo asumió "con orgullo y dedicación, me presenta nuevos desafíos desde el lado de la gestión, así como a nivel humano con mis colegas".

Con respecto a su presente profesional, la joven expresó que "sumo a mi quehacer cotidiano como docente y directora, las experiencias musicales con diferentes bandas en las que participo actualmente. Fue la música la que me llevó hasta los lugares en los que estoy hoy en día, y por sobre todas las cosas, deseo seguir creciendo como artista".

"Como mujer, y como rafaelina, espero poder contribuir para que todas las mujeres músicas de nuestra ciudad tengan las mismas y mejores posibilidades", reflexionó.

Por su parte, Mondino, brindó detalles sobre la ocasión: "Recibimos en nuestra casa al profesor Diego Núñez (a cargo del examen), y la mesa se completó con los docentes Manuel Marina y Mariano Laurino, vía Zoom. Como el examen fue presencial y virtual, hubo que preparar especialmente el aula para el momento, y se contó con la colaboración de alumnos de la Carrera de Sonido y Grabación del Instituto Superior de Música de la UNL".

En este sentido, la Directora de la Escuela remarcó la importancia de esta gestión conjunta entre la Universidad Nacional del Litoral y la institución que dirige, y agregó que dicha casa de estudios siempre se mostró abierta a trabajar en conjunto, afianzando así el lazo que las une como entidades educativas.