Se refuerzan los controles de precios y desabastecimiento

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, culminó esta semana un operativo de inspecciones de oficio que se generaron a partir de reclamos comerciales de sectores ligados a bienes esenciales, lo cual significó recorrer supermercados, mayoristas y empresas industriales para detectar los desfasajes en la cadena de precios.

Las subas indebidas registradas llegaron, en algunos casos, al 115% por encima de lo establecido en la normativa de Precios Máximos, la cual emana desde la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, y las jurisdicciones provinciales relevan desde las áreas competentes en la materia. Se llevaron a cabo inspecciones en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Esperanza, Santo Tomé, Rafaela, Reconquista, San José del Rincón y Laguna Paiva, entre otras. “Estamos en un momento de complejidad tanto a nivel comercial como de consumo. Las ventas no repuntan, los precios no encuentran referencia, y necesitamos del esfuerzo y la confluencia en el diálogo de los sectores privados y público, tanto a nivel nacional como provincial”, destacó el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano.

Asimismo, planteó que “en la provincia tenemos 3 niveles de comercios a inspeccionar: las grandes cadenas nacionales, los mayoristas, y los supermercados que marcan tendencia y son de capitales provinciales. Con ellos articulamos acuerdos de precios, trabajamos Billetera Santa Fe, pero también monitoreamos juntos los movimientos de precios que se puedan generar; y si necesitamos actuar para corregir, lo hacemos”. “Eso es lo que estamos terminando por estos días, un trabajo que iniciamos en marzo y ya queremos cerrarlo, porque con más de 80 inspecciones tenemos al 25% de los comercios con supuestos incumplimientos en los topes de precios que pueden aplicar en la canasta familiar básica”, enfatizó el funcionario.

Por su parte, la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, detalló que “en 2020 el consumidor fue más activo en el reclamo por precios y abastecimiento. Recibimos más de 9 mil denuncias, con un pico en abril, mayo y junio, lo que nos llevó a realizar más de 1.500 acciones de inspección a lo largo y ancho de la provincia en 43 ciudades y pueblos de Santa Fe. No alcanza el esfuerzo de fiscalización sin el convencimiento de que nuevas referencias de precios se alcanzan con la participación de todos los sectores”.

“Tenemos más de 140 sanciones para aplicar en minoristas, mayoristas y fabricantes, y la mayoría de ellas fueron anticipadas, informadas y con expectativas de que se solucionen en estos meses. Al no ocurrir ello, vamos a disponer las sanciones económicas correspondientes, y en los próximos días serán notificadas”, detalló Albrecht.

Por último, desde el área de inspecciones y Comercio Interior de la provincia recordaron que toda la información sobre precios, regulaciones y controles, está disponible en los sitios de internet del gobierno nacional y del gobierno provincial.