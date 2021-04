Calles desiertas en Rafaela en la primera noche de las restricciones para circular

Los rafaelinos aprobaron con buena nota el primer examen en materia de las nuevas restricciones que rigen desde el viernes por la noche con las que el Gobierno provincial busca reducir al menos un 15 por ciento la circulación de personas en horarios nocturnos. Un silencio incómodo pareció apoderarse de la ciudad, que mostró una extraña puesta en escena con calles desiertas propia de una película de ciencia ficción, la misma que pareciera vivirse desde hace más de un año cuando comenzó la pandemia de Covid. Quizás el descenso de la temperatura una vez que cae el sol también contribuye despoblar la noche.

El permiso para la circulación vehicular en la vía pública está reservado a la estrictamente necesaria para realizar actividades definidas como esenciales, entre las 21 y las 6 horas, todos los días de la semana hasta el 2 de mayo.

En el marco del Decreto provincial para desacelerar la velocidad de los contagios de Covid-19, en la noche del viernes comenzaron los controles en los distintos sectores de la ciudad para verificar el cumplimiento de las nuevas medidas. Desde el Municipio hicieron una "evaluación positiva" porque "a partir de las 21, el tránsito fue mínimo y solo se movilizaron personas que desempeñan actividades esenciales".

El secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad, Maximiliano Postovit, dijo que "en los operativos no se detectaron fiestas clandestinas y se atendieron reclamos y consultas por horario de cierre de comercios, a todos se les informó el alcance del nuevo Decreto y, los casos que no cumplían la normativa, accedieron a cerrar sus locales".

El funcionario explicó que "el Comando Unificado estableció distintos horarios de operativos fijos y dinámicos en Rafaela" a la vez que aclaró que "desde el Municipio trabajamos en conjunto con las diferentes fuerzas pero, especialmente, la policía de Santa Fe, que es la autoridad de control del Decreto provincial". "A nivel municipal estamos colaborando en todo lo que necesitan y controlamos las disposiciones municipales, como el horario de cierre de negocios y reuniones no permitidas", subrayó Postovit.

La aprobación por parte del Concejo Municipal de un proyecto que eleva las sanciones económicas por la realización de fiestas clandestinas, que ahora comprende una multa máxima de 200 mil pesos, constituye una medida lo suficientemente convincente para desincentivar este tipo de encuentros.

Respecto a los bares y restoranes, el viernes por la noche había una discreta presencia de clientes en lo que fue el debut de una curiosa fórmula que, entre líneas, busca desalentar la asistencia a los locales gastronómicos. Es que si bien se permite el ingreso hasta las 23 hs. y la permanencia hasta las 24 hs., la imposibilidad de movilizarse en auto o moto se transforma en un escollo para una salida nocturna.

El Municipio sostuvo que tanto ayer por la tarde como hoy después del mediodía "se desarrollan controles en espacios públicos donde se produce aglomeración de personas bajo la consigna de disuadir y aconsejar". Además, los Jóvenes Voluntarios que buscan concientizar sobre la necesidad de cumplir las restricciones y las medidas sanitarias, como el uso del barbijo social y mantener la distancia social, volvieron a instalarse en los espacios públicos. Ayer se los pudo ver por bulevar Santa Fe, la Plaza 25 de Mayo y otros sectores de la ciudad.

"En este momento necesitamos la colaboración de la población", señaló Postovit ante una segunda ola marca un exponencial aumento de los contagios de coronavirus en Rafaela, que puso al límite al sistema sanitario tanto del sector privado como del público. De hecho, el Hospital "Dr. Jaime Ferré" tiene prácticamente una ocupación total de sus camas de internación tanto de sala general como de la Unidad de Terapia Intensiva.

Asimismo, Postovit recordó que los infractores no solamente corren el riesgo de tener que pagar una multa onerosa por las fiestas clandestinas sino que también deberán enfrentar un proceso judicial. "En caso de que la Policía detecte personas circulando en horario restringido o participando de reuniones sociales no permitidas o fiestas clandestinas, incumpliendo los artículos 205 y 239 del Código Penal, dará aviso al Ministerio Público de la Acusación" advirtió el secretario de Prevención en Seguridad del Municipio.

¿Y qué pasó durante el sábado a la tarde? La jornada a plenos sol permitió que muchos rafaelinos recuperaran el espacio público para acompañar a los chicos a jugar a una plaza o para salir a caminar o bicicletear. Y es en este punto donde se observó un cumplimiento dispar en el uso del tapabocas. Hay quienes argumentan que no consideran necesario cubrirse la nariz, la boca y el mentó con este elemento de bioseguridad cuando caminan por una vereda donde no hay otra persona. Otros esgrimen estar desarrollando una actividad física por lo que es muy difícil respirar con el barbijo colocado. Con tantos matices, entonces será muy difícil labrar un acta de infracción a quienes no tengan colocado este pedazo de tela esencial para cuidar la salud.

Finalmente, respecto a la actividad deportiva amateur, las canchas de los distintos complejos permanecieron vacías más allá de que algunos pocos niños se escabulleron para al menos hacer unos tiros al arco.

Mientras tanto, la Policía mostraba anoche una fuerte presencia en las calles con el objetivo de que sea una noche como la del viernes, en la que casi todos se quedaron en su casa.