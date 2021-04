Clínica Nacer dispondrá de 28 camas Locales 25 de abril de 2021 Redacción Por PARA PACIENTES CON COVID

En el marco del acuerdo llevado adelante por parte del Ministerio de Salud provincial con el sector privado en medio de esta segunda ola de la pandemia, en donde el sistema sanitario está sufriendo un estrés importante, con una demanda sostenida de camas críticas e internación en sala intermedia, se acordó que el tercer piso de Clínica Nacer en donde hasta el viernes funcionaba internación pediátrica, pase a transformarse en el sector COVID, con 14 habitaciones con doble boca de oxígeno para poder internar a 28 personas que lo requieran.

Al ser consultado por este tema, el Dr. Leonardo “Tati” Parra respondió: “El acuerdo con el Ministerio de Salud, es que cedíamos todas las instalaciones de internación del tercer piso de Clínica Nacer (ahí estaba internación pediátrica) que iba a permanecer abierta la guardia de pediatría y la neonatología. Nosotros acondicionamos 14 habitaciones con previa instalación de oxígeno, para atender a pacientes con COVID que no requieran internación en cuidados intensivos, es decir, cuadros leves”.

“Esta es una etapa más de cumplimiento del acuerdo, en la próxima etapa si se supera esto, todos los sanatorios tendremos que atender pacientes con COVID. Además, ya suspendimos todas las cirugías programadas por el hecho de no ocupar camas por prevención y esperemos no tener que usar más la Clínica Nacer, porque lamentablemente sería que los sanatorios vamos a estar atendiendo a pacientes COVID y no COVID”, precisó el profesional.

En tanto, el doctor Parra, dijo ante esta posibilidad de desborde, que “mucha gente se va a enfermar lamentablemente cuando hagamos las dos patologías”.



SOBRE LA INTERNACION PEDIATRICA

El Dr. “Tati” Parra, se refirió a la internación pediátrica a partir del cierre temporal del tercer piso en Clínica Nacer: “Los pediatras encargados de internación en Nacer, van a armar camas en los sanatorios para la demanda de chicos que necesiten internación, con lo cual está cubierta esa posibilidad. El temor es que no tengamos suficientes camas para atender a todas las patologías, no solo COVID. Estamos en una etapa difícil. Los contagios son altos y la demanda de camas se va a incrementar. Esperemos poder satisfacer a todos”. Además, indicó que “antes si no teníamos camas derivábamos a Rosario o a Santa Fe y hoy creo que están igual o peor que nosotros”, concluyó.