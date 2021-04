El regreso de Esquivel y una duda por resolver

A medida que se acerca el partido en Santiago del Estero, se va aclarando el panorama respecto de la formación que presentará la Crema para intentar bajar el puntero Güemes, en el partido que se disputará este domingo desde las 20 en el estadio "Madre de Ciudades", por la séptima fecha de la Zona B de la Primera Nacional y con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Más allá de la conocida frase futbolera que "equipo que gana no se toca", quienes observaron el primer triunfo que consiguió en este campeonato el equipo rafaelino, comprenderán que son lógicas las variantes que implementará el entrenador Walter Otta, en función de la mejoría que tuvo su equipo en el segundo tiempo frente a Almagro a partir de algunas variantes. Por eso era cantado el retorno de Juan Cruz Esquivel para ser uno de los delanteros junto a Claudio Bieler.

En este caso, el que dejará la titularidad es Emanuel Molina. También ya está confirmado que no jugará Marcos Giménez, pero por el ex Defensores de Belgrano aún el DT debe definir si elige al juvenil Alex Luna (que junto a Esquivel fueran piezas importantes de la remontada del fin de semana pasado) o el sanfrancisqueño Enzo Avaro. De optar por Luna implicaría jugar casi con un enganche natural, mientras que si es Avaro le daría la posibilidad de tener un volante o extremo en el sector izquierdo, dejando a Funes como el principal generador de fútbol.

El entrenamiento que se llevará a cabo este sábado, último en Rafaela antes de la partida a tierras santiagueñas, será el que resolverá esta incógnita. Por ende, el probable equipo para enfrentar a los "Gauchos" sería con Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramirez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Guillermo Funes; Alex Luna o Enzo Avaro; Claudio Bieler y Juan Cruz Esquivel.

Por el lado del rival, ayer tuvo su primera práctica en el estadio donde se jugará el partido.

EL PROXIMO

Ya quedó confirmado que Atlético enfrentará al Deportivo Morón, equipo dirigido por Lucas Bovaglio, por la octava fecha el domingo 2 de mayo nuevamente en el horario de las 15, en el estadio Monumental.

ARRANCA LA FECHA

All Boys buscará hoy una victoria que le permita quedar en la punta de la Zona B cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el partido con el cual se abrirá la séptima fecha. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 14.00 con arbitraje de Lucas Novelli y televisación por TyC Sports.

Además, a las 15.00 se jugarán dos partidos. En uno de ellos Tristán Suárez será local de Instituto de Córdoba con Gastón Suárez como juez, mientras que en el otro Almagro será anfitrión de Guillermo Brown de Puerto Madryn con Jorge Broggi como árbitro. Luego, a las 15.30 Ferro recibirá a Barracas Central con arbitraje de Ramiro López, mientras que a las 16.00 Defensores de Belgrano jugará en su estadio ante San Martín de San Juan con Adrián Franklin en el arbitraje. Luego, a las 21.00 Ramón Santamarina se medirá en Tandil ante Brown de Adrogué con Carlos Córdoba como árbitro.

La Zona A se iniciará con el partido que jugarán este sábado a partir de las 15.30 Temperley y Estudiantes de Buenos Aires con arbitraje de Gerardo Méndez Cedro.