Boomerang de carteleras

BOOMERANG DE OSCARS

Por Leo Gómez



¡Hola amigos! El 25 de abril es la nonagésima tercera entrega de los premios Oscar y ¡la ceremonia no se suspende! Hoy quiero dejarles algunos comentarios de las 8 nominadas a Mejor Película y también algunos bonus tracks que me parecen dignos de agendar. Lo primero que quiero destacar es que, en la terna principal, la mayoría de las pelis están basadas en personas y hechos reales y, en varios casos presentan un valor histórico muy alto. En lo personal creo que la lista de todas las nominaciones de este año se muestra muy atractiva por la propuesta de cada una en lo que respecta a la gravedad y profundidad de los contenidos, pero a veces el ritmo o dinámica de lo que se cuenta puede volverse lento, por eso les digo: paciencia y predisposición porque todas están muy bien hechas. Grandes nombres e intérpretes son candidatos a mejor actor y actriz en rol protagónico, pero también hay nombres nuevos, debutantes y con un gran talento mirando hacia el futuro de la industria Hollywoodense y también internacional.

Lo mejor es tomar este show como una invitación a ver los mejores títulos que este año eligió la academia para nosotros los cinéfilos. Luego podremos estar de acuerdo o no con tal o cual elección y hasta tratar de entender el porqué de la misma. A veces sentimos que no siempre ganan quienes deseamos. ¡Si quieren luego debatimos un poco en las redes durante la semana siguiente!



MANK (Drama biográfico e histórico, USA, 2020) 131 minutos +16 Netflix/streaming +16.

Aquí nos encontramos con los momentos cruciales en la vida profesional y personal de Herman Mankiewicz, el carismático y particular guionista de la obra maestra cinematográfica de la primera mitad del siglo XX: “Citizen Kane”. Este “homenaje” es el que arranca como favorito, primero porque le dieron 10 nominaciones, pero también porque es único el compromiso de David Fincher al gestionar este proyecto y porque Gary Oldman logra una interpretación excelsa del protagonista. Está filmada en blanco y negro, tiene mucho diálogo dinámico y la mejor manera de encontrar lo magistral de esta entrega, es conocer un poco la historia de los hechos reales que se tratan.



NOMADLAND (Drama, USA, 2020) 110 minutos Streaming/on demand +16

Esta no es una película pum para arriba. De hecho, justamente busca lo contrario, que uno sienta fuertemente como es la vida de los que no tienen un hogar fijo. Estados Unidos nos vende un mundo de felicidad, oportunidades y prosperidad. Bueno, de la mano de Chlóe Zhao descubrimos la realidad de los nómades que recorren el país buscando encontrar un poco de paz, consuelo; tal vez algo por qué sonreír. La elección de Frances Mcormand es fundamental para transmitir ese sentimiento y estilo de vida, siendo también nominada a mejor actriz principal. Basada en el libro del mismo nombre, hay que verla tranqui y con ganas de reflexionar.



EL JUICIO DE LOS 7 DE CHICAGO (2020, Drama, thriller legal, histórico, USA) 129 minutos, +16 Netflix/streaming

La guerra de Vietnam, es para el pueblo estadounidense algo que nunca se terminó ni se terminará de digerir. Desde nuestro lugar podemos tal vez identificarnos con lo que causó Malvinas en nuestro País. Una herida abierta que siempre nos recuerda hacia donde nunca hay que volver. El reparto de esta película nos permite entender un poco esta sensibilidad. Interpretes reconocidos van apareciendo uno a uno, a medida que transcurren los minutos. Siguiendo con guiones basados en hechos que pasaron, viajamos a la ciudad de Chicago en 1968, donde un grupo de jóvenes se manifiestan en la Convención Nacional Demócrata protestando en contra del conflicto Bélico que su nación libra en Asia. Como consecuencia de este acto, son detenidos 7 hombres jóvenes, acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. Desde este momento empiezan las idas y vueltas de un juicio histórico que, a través de un guión impecable e interpretaciones muy a la altura de las expectativas, nos mantiene atentos a cada diálogo, cada gesto. Tiene 6 nominaciones al Oscar y es posible que lleve alguno por la temática tratada. Es muy hablada, pero está bien hecha, bien ambientada. Ideal para verla una noche de lluvia y silencio.



SOUND OF METAL (2019, Drama, USA) 120 minutos, +16 Amazon prime/streaming + 16

De todas las nominadas, tal vez, es de la que menos habla la prensa internacional. A veces las “tapadas” suelen llevarse grandes sorpresas y para ello cuenta con 6 posibilidades de ganar una estatuilla. De la mano del director debutante en largometrajes, Darius Marder, vamos a recorrer el camino que lleva a Ruben, un baterista amateur de heavy metal, a descubrir que se está quedando sordo. No es una historia más de rockeros rebeldes que tratan de superar sus adicciones y volver a la cima. Acá se suma un problema de salud grave, muy distinto a todos los clichés que conocemos. Hay labores de dirección e interpretación dignas de reconocimiento y también el sonido y la edición candidatean sus trabajos. Las pelis de músicos siempre son entretenidas por la intensidad de lo que vamos viendo y la empatía que generan. Ojalá se lleven algún reconocimiento mañana domingo, aunque su premio más grande es la muy buena recepción que causó en quienes la vieron.



EL PADRE (2020, Drama. Reino Unido) 97 minutos Streaming/stremio +16

Y seguimos con el supersticioso número 6 para señalar la cantidad de nominaciones, pero en este caso me encantaría que se lleve la estatuita a mejor actor Anthony Hopkins. Sería genial que la academia se lo dé por seguir laburando a altísimo nivel con 83 años. Pero esto no sería un gesto de compasión, sino que sería también un reconocimiento al gran papel que hace en esta ocasión, ya que interpreta a un anciano que se llama igual que él en la vida real, tiene la misma edad y no quiere saber nada con que lo atienda ningún auxiliar de enfermería que le envía su hija para atenderlo y cuidarlo en su soledad. Por eso el viejo ha decidido mudarse a París con un hombre que acaba de conocer. Esto le genera un sinfín de preguntas sin muchas respuestas para su situación. Es una historia simple que se va volviendo compleja a medida que nos muestra la dolorosa trayectoria que sufre la mente de un anciano al ir alejándose cada día más de la realidad y la coherencia. Es muy admirable que un hombre de su edad pueda elaborar un personaje tan posible de experimentar en carne propia sin caer en el pánico de hundirse en esa decadente etapa. Vale la pena en todo sentido verla. Grandes actuaciones y grandes diálogos que llaman la atención constantemente.



JUDAS Y EL MESIAS NEGRO (2021, Drama biográfico, thriller USA) 126 minutos Streaming/stremio +16

Estimados lectores, esto ya es casi supersticioso, otra candidata con 6 nominaciones sobre sus hombros. Para quienes aman el cine, esta ceremonia de premiación va a tener una carga emocional enorme por las temáticas tan profundas que se abordan. En este drama con tintes de thriller policial, seguimos los hechos reales que determinaron la traición que sufre Fred Hampton (Vicepresidente a nivel Nacional del Partido Pantera Negra) a manos del ex delincuente devenido a espía del FBI William O´neal. Esto sucedió a fines de los sesenta, una década gravísima para el pueblo norteamericano tal cual lo expreso en algunas recomendaciones previas. Más grave aún es la situación si hablamos del racismo que sufre la gente de color y extranjeros. Imperdible si te interesa saber un poco más de la historia de los Panteras Negras y su incidencia en la sociedad y la política de esa época, y también para ver como son puestos a pruebas los códigos y valores de los seres humanos cuando son presionados por diversos factores que los pueden llevar a decisiones y hechos transcendentales. ¿Ganará alguna estatuilla? está muy bien hecha, bien actuada, tiene méritos para que la academia premie alguna de las ternas como el guión original o la canción original.



MINARI (2020, Drama, USA) 115 minutos, Stremio/on demand +13

¡¡Atentos a Minari!! Vuelven abanderados asiáticos al teatro Kodak. Lo que parece diminuto y simple se puede volver gigante y complejo con el correr de los minutos. Cuando una familia surcoreana decide probar suerte en la vida rural del interior de Estados Unidos en la década de los 80, es posible que las sorpresas y las vueltas de tuercas no tarden en mostrarse. Por momentos es tranquila y lenta, para luego tornarse tensa y desgarradora en el modo que un grupo de personas debe adaptarse a una nueva manera de vivir, trabajar, relacionarse y soñar. Estupendas actuaciones de los protagonistas con personajes innovadores y creíbles. A mi modo de ver, puede haber agradables noticias sobre Minari el próximo domingo.



HERMOSA VENGANZA (2020, Thriller, comedia negra, USA) 113 minutos, Stremio/on demand +16.

Acá llega la controversia y la polémica a la mesa de candidatas. Esmerald Fennell nos entrega su ópera prima como escritora, directora y productora, y lo hace sin ninguna intención de pasar desapercibida. Toca un tema muy latente y doloroso como es la agresión sexual, que, en este caso, sufre Cassie, la protagonista. A partir de este violento episodio, la víctima decide castigar a todos los responsables de estos aberrantes crímenes. Lo hace con sed de venganza y justicia por mano propia utilizando algunos recursos muy tarantinos. Inteligente y audaz, este filme nos transporta a casos que conocemos y que seguimos a nivel local, nacional e internacional. No dejes de verla. ¿¿Se merece sus nominaciones?? Claro que sí. Mírala gane o no gane nada.







BONUS TRACK:

LA MADRE DEL BLUES (2020, Drama biográfico, musical, USA) 93 minutos Netflix/stremio +16.

Podría estar nominada a mejor película ¿por qué no? pero no está. La que sí está nominada es una de mis actrices preferidas: Viola Davis, que encarna a la pionera del Blues a nivel universal. Viajamos en el tiempo a 1927, cuando muchas cosas eran muy distintas al ahora en Estados Unidos pero la vida para los negros era dura y discriminada en tonos similares a los actuales. Potentísimas actuaciones de Viola y el fallecido Chadwick Boseman, ambos concentradísimos y aspirantes serios al premio de actuación principal. El vestuario, montaje, fotografía y claro la música son para endulzar nuestros sentidos y valorar el laburo que le metieron. Hay que mirarla en HD y con un buen sistema de audio. Me encantan las pelis de este estilo. Disfrútenla.



EL AGENTE TOPO (2020, Documental, investigación, comedia, Chile) 90 minutos Netflix/stremio +16

Es un documental donde los protagonistas son los residentes reales de un asilo de ancianos, el rodaje y el guión se adapta a lo que pasa de verdad en el hogar, si se muere alguien se muere de verdad. Está hecho como una película de investigación, que documenta realidades sobre la ancianidad y la soledad, y también como vivir con alegría y esperanzas cuando el libro está por cerrarse. Hermosa y simple comienza como una investigación sobre maltratos por un peculiar detective y termina mostrándonos la cruda verdad sobre algo que le toca experimentar a casi la totalidad de los seres humanos longevos. Hay que mirarla para ser más empáticos con nuestros viejos. No llegó a calificar en la nómina de mejores películas extranjeras, pero puede que gane como documental.



ANOTHER ROUND (2020, Comedia dramática, Dinamarca) 115 minutos Streaming/on demand +16

Gran aspirante a llevarse el galardón a mejor peli extranjera. Aparte está nominado el director Thomas Vitenberg que demuestra que sabe lo que hace una vez más. Cuatro profesores festejan sus 40 años, llegando a la conclusión de que su vida puede mejorar en todos los aspectos si aplican una teoría sobre estar todos los días un poco excedidos de alcohol. Este experimento por momentos funciona, por momentos es un disparate, pero no deja de ser una aventura de 4 grandulones que manipulan su armonía social y familiar, para no aburrirse tanto de la rutina. Un melodrama para disfrutar con una copita en la mano mientras reflexionamos sobres los excesos y el alcohol puntualmente.