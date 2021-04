Fernández justificó su decisión de suspender las clases presenciales

ROSARIO, 24 (NA).- El presidente Alberto Fernández justificó ayer su decisión de suspender las clases presenciales en el marco de las nuevas restricciones por la segunda ola de Covid- 19, al afirmar que "fue producto de que en los últimos 20 ó 30 días habían crecido los contagios de menores de 19 años un 200 por ciento".

"¿Y me hago el distraído? ¿Miro las encuestas? Llamo a los que saben y los que saben me dicen que cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo la circulación crece un 30 por ciento y esa circulación lleva el virus encima y multiplica los contagios", remarcó durante su discurso en la reunión del Gabinete Federal en la ciudad de Rosario.

De esa forma, el primer mandatario volvió a referirse a la decisión que volvió a tensar la relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien no está de acuerdo con regresar a la virtualidad en la enseñanza, mientras ambos esperan la decisión final de la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, Fernández se hizo eco de unos recientes dichos del ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica, quien había afirmado que "la Argentina duele porque tiene una enfermedad de odio muy grave". "Hay un sector de la Argentina que está enferma de odio y eso no ayuda en nada", sostuvo el mandatario, coincidiendo con Mujica y atribuyéndole esa situación a la oposición. Y agregó: "El odio nos frena, el odio nos lleva a festejar la derrota del otro, no el triunfo de uno. Y eso no sirve para nada en este momento en el que estamos viviendo un tiempo en el que tenemos que golpear puertas para buscar vacunas".

Sobre la pandemia, Fernández insistió en que hay que cuidarse "por más que nos pese después de un año" y recordó que "el virus no se fue", sino que "vuelve con más virulencia" y que "la experiencia dice que todo empezó en la Ciudad, se extendió al AMBA y empezó a irradiar el resto del país".

El cierre de su mensaje fue citando la famosa canción de Litto Nebbia, "Sólo se trata de vivir": "Después de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Vivamos por favor", pidió el mandatario.



REFORMA JUDICIAL PARA

PELEAR AL NARCOTRAFICO

Por otra parte, Fernández reclamó a la Cámara de Diputados que "retomen el tratamiento de la reforma de la Justicia Federal" para "darle pelea frontal al narcotráfico" tras asegurar que el proyecto "no es para lograr la impunidad de nadie".

"En Rosario hay crimen organizado instalado y no puede ganarnos el crimen organizado. No es un problema de los rosarinos, es un problema de los argentinos que hay que resolver", afirmó el Presidente tras la reunión de Gabinete federal que encabezó en la ciudad junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

El mandatario resaltó el envío de efectivos de Gendarmería a la provincia de Santa Fe por parte del Gobierno nacional para "dotar a Rosario de la fuerza necesaria para poder actuar" y, seguidamente, se refirió al rol de la Justicia Federal en la persecución del narcotráfico.

En ese sentido, Fernández afirmó que la reforma judicial "era una ley para resolver estos problemas, darle una pelea frontal al narcotráfico, al contrabando, a la trata de personas, no era una ley para beneficiar a nadie ni lograr la impunidad de nadie".