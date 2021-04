Internaron al músico Manuel Wirtz

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El cantautor y actor Manuel Wirtz fue internado en un hospital porteño con pronóstico reservado por complicaciones sufridas a partir de un cuadro de coronavirus. Wirtz, de 58 años, fue llevado al Hospital Durand, del barrio porteño de Caballito, donde era sometido a una serie de chequeos.

La noticia fue confirmada por el periodista Luis Ventura por el canal en América: "El músico de 58 años se encuentra internado en el Hospital Durand. Tiene covid. Me dicen que están por intubarlo", explicó.

El autor de éxitos de los '90 como "Rescata mi corazón" o "Dónde quieras que estés", se sumó a otros conocidos del mundo de los medios de comunicación cuyos contagios se conocieron en las últimas horas como el periodista Diego Brancatelli, la especialista de moda Matilda Blanco y el productor televisivo Martín Candalaft.

En tanto, la jueza federal María Servini, de 84 años, fue dada de alta ayer luego de permanecer en terapia intensiva, a raíz de un cuadro de complicación respiratoria producido por el coronavirus que padecía desde hace diez días.

La jueza federal con competencia electoral dejó el sanatorio Otamendi donde permaneció internada y con asistencia de oxígeno, tras lo cual se recupera favorablemente en su domicilio particular.

Por otra parte, la psicóloga Diana Rabinovich, pionera del psicoanálisis en Argentina y amiga de Jacques Lacan, falleció en las últimas horas tras permanecer internada en una clínica porteña con Covid-19. Así lo confirmó este viernes la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que además lamentó la muerte de la reconocida profesional, de 77 años.

Asimismo, el empresario teatral Daniel Comba falleció de coronavirus, según confirmaron allegados a quien también fue representante de futbolistas y del entrenador Carlos Bianchi. Fanático hincha de Vélez, en los últimos tiempos Comba también había trabajado con el entrenador Gustavo Alfaro, ex Boca y actualmente a cargo de la Selección de Ecuador.