Con Gentinetta entrenan las selecciones de 3x3 Deportes 23 de abril de 2021 Redacción Por La rafaelina también forma parte de las Gigantes, que arrancan el lunes

Tal como se anunció la pasada semana, este miércoles comenzaron los trabajos para las Selecciones Nacionales U23 de 3×3, tanto en la rama masculina como en la femenina en las instalaciones del club Obras Sanitarias. Es la primera etapa de la preparación para los Juegos Panamericanos Juveniles, que se desarrollarán en las ciudades colombianas de Cali y Valle del Cauca del 7 al 19 de septiembre de este año.

La rafaelina Candela Gentinetta es una de las convocadas. “Estamos muy contentos de poder empezar a entrenar. Era importante y necesario que empezara a rodar la pelota. Tanto los chicos como las chicas tienen mucha predisposición y compromiso y están entrenando a un gran nivel. Recién empezamos y nos encontramos con buenas sensaciones”, expresó Sofía Castillo, entrenadora que comanda la convocatoria junto a Luciano Santín.

El grupo, compuesto por 12 varones y 12 mujeres, se estará entrenando dos veces por semana durante este período en CABA. “Seguiremos entrenando de esta manera en Capital Federal, pero también está planificado hacer concentraciones en San Luis y en Rosario para poder entrenar y observar a las jugadoras y jugadores de esa región. Aún no tenemos fechas confirmadas debido al contexto epidemiológico que estamos atravesando. Siempre pensando en el torneo Panamericano Junior que se jugará en septiembre”, concluyó Castillo.

La lista de convocados para esta etapa: En el Masculino: Tomás Gómez Colloca (All Boys – TFB), Felipe Bonfigli (Banco Provincia – TFB), Alejo Digón (Obras Sanitarias – TFB), Matías Von Schmeling (Obras Sanitarias – TFB), Santiago Yaskulka (Ramos LTC – TFB), Tomás Ricci (Ramos LTC – TFB), Aaron Pablo (Boca Jrs – TFB), Agustín Facello (Boca Jrs – TFB), Alejo Maggi (Ferro – TFB), Ramiro Stehli (Los Indios de Moreno – TFB), Joaquín Ortiz (Vélez – TFB) y Nicolás Pla (River Plate – TFB).

En el Femenino: Candela Gentineta (Berazategui), Malena Sosa (Vélez Sarfield), Camila Suárez (Obras), Victoria Gauna (Berazategui), Florencia Galbán (Vélez Sarfield), Sofía Acevedo (Los Indios de Moreno), Sofía Wolf (Berazategui), Laila Raviolo (Berazategui), Camila Peri (Lanús), Valentina Silva (Vélez Sarfield), Nicole Tapari (Obras) y Brenda Fontana (Vélez Sarfield-Texas El Paso de USA).



EL LUNES LAS GIGANTES

Gregorio Martínez, técnico de la selección nacional femenina de básquetbol, explicó por qué las prácticas comenzarán una semana después de lo pautado e informó el formato de trabajo que llegará hasta el 14. En el primer ingreso a la concentración estarán la rafaelina Candela Gentinetta, la lehmense Lucía Operto y la sunchalense Milagros Maza.

“Como era un hecho la suspensión del Sudamericano decidimos correr una semana todos los entrenamientos, fundamentalmente para tratar de ver un poco cómo seguía el panorama que nos deja esta pandemia”, fue la explicación que dio Gregorio Martínez, entrenador principal de las selecciones femeninas, sobre la postergación de las prácticas de la Selección Mayor.

El trabajo debía comenzar el lunes pasado, pero debido a la cancelación del Sudamericano y las medidas sanitarias tomadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tomó la decisión de correr los entrenamientos una semana con el fin de cuidar a todo el equipo de trabajo.

“La primera semana de entrenamiento es fundamentalmente para poder hacer una evaluación de las primeras 19 jugadoras, ese es el objetivo de la semana”, comentó Gregorio.

La concentración comenzará el domingo 25. Todas las jugadoras deberán llegar a las 18 al Hotel Ramada, donde se hospedarán, y las prácticas comenzarán el lunes hasta el 30 en un solo turno, de 8.30 a 13.30, en el Cenard.

La postergación de los entrenamientos no modifica el formato de trabajo, así lo explicó Martínez: “La cancelación del torneo hace que ingresemos el 26 con 19 jugadoras, el 1° de mayo hacemos cortes, al otro día se incorporan 9 -en ese momento lo haría Meli Gretter- y ahí estamos juntos hasta el 14 de mayo”.

Las 19 convocadas para la primera semana: Sofía Acevedo (Indios de Moreno), Julieta Alé (Vélez), Diana Cabrera (Liga Femenina 2), Sofía Cabrera (Corrientes), Luciana Delabarba (Quimsa), Celia Fiorotto (Quimsa), Brenda Fontana (Texas El Paso), Agustina García (Berazategui), Victoria Gauna (Berazategui), Candela Gentinetta (Berazategui), Julieta Mungo (Baxi Ferrol), Lucía Operto (Murray State), Laila Raviolo (Berazategui), Camila Suarez (Obras), Sofía Wolf (Berazategui), Milagros Maza (Libertad), Magali Vilches (Vélez), Ornella Santana (España), Abril García (Corrientes Basket).