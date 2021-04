El Gobierno prometió asistencia a gastronómicos Nacionales 23 de abril de 2021 Redacción Por Tras la reunión del gabinete económico, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó que el Ejecutivo va a "llevar adelante una política de desarrollo".

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El Gobierno evaluó ayer el "impacto" del Repro sobre el sector gastronómico, y prometió ir "asistiendo en la medida que la pandemia lo requiera".

"Estamos tratando de evaluar el impacto que va a tener el Repro, sobre todo en el sector gastronómico, donde lo hemos ampliado no solo a los trabajadores sino a los empresarios. Estuvimos mirando los costos presupuestarios", resaltó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Tras la reunión de Gabinete económico, que se realizó durante más de dos horas en el salón de los Científicos Argentinos de la Casa Rosada, Moroni afirmó que el Ejecutivo va a "llevar adelante una política de desarrollo".

"El Gobierno del presidente Alberto Fernández se puso como meta llevar adelante una política de desarrollo y en el medio tuvimos la pandemia. Ahora, eso no lo hemos abandonado. Vamos a ir asistiendo en la medida que la pandemia lo requiera", enfatizó.

En ese sentido, el ministro de Trabajo precisó: "Después de haber caído 10 puntos el PBI, hoy tenemos que la industria manufacturera y la de la construcción están en niveles de trabajo y de producción mayores que los previos a la pandemia".

"Tenemos que convivir con la pandemia, entonces suceden restricciones como esta que afectan en general sectores que son mano de obra intensivos. Los servicios como gastronómico, hotelería, turismo son sectores de mano de obra intensivos que afectan", explicó el funcionario nacional.

Además, afirmó que van a "proteger los contratos de trabajo" y "asistir a las empresas para que puedan mantenerse en pie".

Moroni subrayó que la prórroga de la normativa que prohíbe los despidos tiene que ver con "proteger los contratos de trabajo".

"Son las mismas políticas que ya veníamos adoptando. Nosotros dijimos 'tenemos que proteger los contratos de trabajo, pero también tenemos que proteger a las unidades productivas para que sigan'", enfatizó.

Respecto a la exclusión de la industria de la construcción en la prohibición de despidos, aclaró: "Excluimos la construcción, no por un tema de segregar una cuestión determinada, sino que la construcción son distintos oficios".

"El tema de prohibir los despidos en una estructura jurídica que tiene su fondo de desempleo...Lo que hicimos fue adecuarla a la norma para que la construcción, que está en pleno auge, vuelva a funcionar con su estatuto propio", justificó.

Al ser consultado respecto de si analizan prorrogar hasta fin de año la prohibición de despidos, respondió: "La prohibición de despidos es una cosa que vamos resolviendo a medida que vamos viendo cómo va la situación".

"La verdad es que la pandemia se complicó, la famosa segunda ola llegó, y entendimos que debíamos volver a establecer algunas restricciones y algunas ayudas adicionales a los sectores más afectados", agregó.

En referencia a los trabajadores informales, indicó que existe el programa Potenciar Trabajo y los salarios sociales, y precisó: "El salario social complementario está calculado como el 50% del salario mínimo vital y móvil. Tenemos para la semana que viene convocado al salario mínimo vital y móvil, cuyo mecanismo de fijación es una gran paritaria".