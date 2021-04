El Volkswagen ID.4 es el “Auto del año 2021” según periodistas Automotores 23 de abril de 2021 Redacción Por Es el primer SUV en ganar el premio más importante de la industria automotriz. El jurado está compuesto por 93 periodistas de 28 países distintos. Es el quinto Volkswagen en obtener la prestigiosa distinción.

El flamante vehículo 100% eléctrico de Volkswagen, el ID.4, fue distinguido en los World Car Awards como el “Auto del año” para la edición 2021.

Periodistas de todo el mundo eligieron al modelo de la marca alemana entre 24 automóviles de diferentes países, y marcaron así al quinto Volkswagen en ser catalogado como el “World Car of the Year” desde 2009 (Golf VII, 2013; Up! 2012; Polo 2010; Golf VI, 2009).

El ID.4 es el primer SUV en la historia de los World Car Awards en obtener lo que es considerado el premio más prestigioso del universo automotor. El jurado destacó del ID.4 la sintonía con el cuidado del medio ambiente a través de nulas emisiones directas, así como los elementos tecnológicos e innovadores que ofrece el vehículo.

Volkswagen planea entregar en todo el mundo 150.000 ID.4 en 2021, en línea con la ofensiva de autos eléctricos que la marca ha dispuesto a través de su estrategia "Accelerate".

Dentro de los requisitos para ser elegido “World Car of the Year”, se encuentran: ser un vehículo producido en serie con un volumen mínimo de 10.000 unidades al año; debe tener un precio por debajo del nivel de entrada de autos de lujo en sus mercados principales, y debe encontrarse a la venta en dos mercados de envergadura, en al menos dos continentes, en el periodo que va del 1° de mayo de 2020 al 1° de mayo de 2021.