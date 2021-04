El Museo se traslada a la "Casa del Fundador" Región 23 de abril de 2021 Redacción Por Un ambicioso proyecto fue puesto en marcha con el objeto de "refundar" el Museo y Archivo Histórico Municipal "Basilio María Donato" para transformarlo en un espacio vivo con una alta participación de los sunchalenses. El proyecto que viene trabajándose desde hace un año fue lanzado ayer por video conferencia, donde se anunció que desde el 21 de mayo funcionará en la Casa de Steigleder.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En un encuentro virtual en el que se contó con la participación del intendente, Gonzalo Toselli, acompañado por Romina Girard de la Coordinación de Cultura y Promoción Territorial y Ramiro González Etchagüe director interino.

La reunión fue abierta con un breve mensaje de Gonzalo Toselli quien puso de relieve que mudar el Museo a la Casa de Steigleder no es solo trasladar objetos, sino que es una acción de refundación, se encaró una revisión de la historia, con un ambicioso proyecto que fue compartido con el equipo de Gobierno y tras el encuentro de ayer, con la comunidad.

Por su parte Romina Girard puso de relieve que el organismo municipal, desde el 21 de mayo comenzará a funcionar en un nuevo espacio en el que se ha buscado un ordenamiento, jerarquización y reinventariado.

Recordó que hace más de un año vienen trabajando en el proyecto que desembocará en una nueva propuesta del museo que estará complementado con arte moderno y contemporáneo.

Se apunta a sumar a la comunidad para seguir creando identidad y lograr que el museo sea un espacio vivo.

Seguidamente ofreció una extensa exposición Ramiro González Etchagüe quien agradeció a Toselli por permitirle desarrollar el proyecto, remarcó que el emplazamiento actual está bastante deteriorado, se explayó acerca de ciertas falencias de la institución tanto en su funcionamiento, la aceptación de piezas el modo eclético de exhibición, sin seguir un hilo histórico .

este proyecto lleva como objetivo el crecimiento y afianzamiento del rumbo del organismo, para llegar consolidado al festejo del cincuentenario en el año 2030.

El mensaje de González Etchagüe fue muy extenso y es imposible reproducirlo en este espacio, razón por la cual seguidamente ofrecemos la síntesis mostrada como guía de las palabras del artista.



2° Etapa: Proyecto de Desarrollo y Actualización institucional. Determinamos revertir su estado: Sistematizando la identificación, Limpiando, Conservación Preventiva, Almacenaje/ Embalaje, Sinceramiento, Categorización y clasificación del Patrimonio. Fundamentos.

El Museo cumple 40 años en 2021. Proyectar un “Museo de la Ciudad Vivo”. Con misión y visión concretas, Identidad bien definida. Propósitos de crecimiento y afianzamiento rumbo a su cincuentenario en 2030. Proyecto de gestión transversal y orgullo de la actual gestión como de todos los sunchalenses.

Valorar el patrimonio y enriquecerlo. Acuerdos y tratados que garantizan los Derechos Humanos a preservar nuestras memorias.

Un museo generador de conocimientos, experiencias y sensaciones. Espacio vivo promotor de reflexiones acerca de su contexto. Capaz de proyectarse a su comunidad como una institución educativa, pedagógica, científica y didáctica.

Estado del proyecto

En marcha: *Inventariado exhaustivo del patrimonio mueble y documental, individualizando cada objeto (foto/aspectos físicos/antecedentes).

*Limpieza y almacenaje adecuados.

*Informes a las áreas involucradas para evaluar alternativas de mejora.

*Gestión de capacitaciones al personal. Objetivo General. Proceso de actualización y desarrollo institucional sustentable y sostenible que le otorgue la posibilidad de funcionar orgánica y ordenadamente para proyectarse a su comunidad con una misión y visión claras.

Objetivos Específicos. 1. Reconocer, identificar y digitalizar fondo de donaciones. 2. Establecer sus necesidades en materia edilicia, legal. 3. Proyección comunitaria.

Actividades 1.Relevamiento del fondo de Donaciones. a. Reasignación de tareas al personal, instrucción y supervisión diarias. b. Confección de Protocolos de Buenas Prácticas Laborales. c. Gestión de capacitaciones continuas: Conservación Preventiva, Manipulación de Objetos, PC básico, Higiene y seguridad. d. Diseño de un Sistema de Almacenamiento digital de datos. e. Evaluación periódica de resultados para determinar necesidades que puedan traducirse en un reglamento interno. Actividades

2. Solicitud de colaboración de las distintas subsecretarías y áreas de la municipalidad. a. Confeccionar un presupuesto que responda a las nuevas necesidades de la institución. b. Delinear adecuaciones del inmueble de 25 de Mayo 318. c. Organización, categorización y jerarquización del Fondo de Donaciones y Archivo. d. Elaborar reglamento interno de la institución: misión y visión. e. Diseñar el perfil del futuro coordinador y del equipo de operarios. f. Proyectar remodelaciones del inmueble que garanticen: espacio de Almacenaje/Depósito, Taller de Conservación Preventiva, Área de investigación. Salas de exhibición y Actividades anexas. g- Jerarquización de los componentes del Fondo de donaciones para confeccionar una o varias colecciones. h. Planificación de exhibiciones de renovación periódica. i. Realización de un catálogo digital.

Actividades 3. Actualización y proyección comunitaria: a. Diseño de la nueva imagen institucional. b. Crear una plataforma virtual del MyAh. c. Vincular al Patrimonio Jerarquizado con el Arte contemporáneo. d. Determinar metódicas de investigación colaborativamente con investigadores, escuelas e individuos locales. e. Realización de encuestas para estimar grado de reconocimiento institucional, expectativas y aceptación de propuestas. f. Promover la formación en materia de Derechos Culturales, Patrimonio mediante talleres, seminarios, charlas, mesas de diálogo.

Derivaciones. 1.Recuperación de la Casa de Steigleder a. Acondicionamiento edilicio. b. Proyecto de parquización. c. Intervenciones artísticas.