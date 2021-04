Comienzan a regir las restricciones que buscan reducir la circulación Locales 23 de abril de 2021 Redacción Por Lo manifestaron las distintas instituciones que lo integran en la reunión virtual que mantuvieron donde se explicó que el objetivo al que apuntan las restricciones es a disminuir la circulación un 15 por ciento. Por su parte, el Subsecretario de Salud expuso: “Estamos atravesando la peor etapa de la pandemia y los números son escalofriantes por la vertiginosidad de los contagios. El sistema sanitario está muy estresado y el panorama es angustiante”.

Los representantes de las diferentes instituciones que forman parte del Consejo Económico, Social y Sanitario se reunieron ayer con el objetivo de analizar las nuevas medidas tomadas para Rafaela que apuntan a disminuir el nivel de contagio del Covid-19 y, de esta forma, evitar un colapso del sistema sanitario. Durante el encuentro se brindó un "apoyo unánime" a las medidas anunciadas por el gobernador Omar Perotti el miércoles por la noche a la vez que se aclararon dudas respecto a su implementación en la ciudad.

Del encuentro, que se llevó a cabo vía Zoom, participaron el intendente Luis Castellano; la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el fiscal municipal, Daniel Fruttero; y el subsecretario de Salud, Martín Racca.

Por el arco institucional estuvieron presentes el presidente del Concejo, Germán Bottero; el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro; la presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone; la presidenta de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela, Silvina Imperiale; y la titular de Paseo del Centro, Florencia Muriel.

Por el sector de los trabajadores asistieron el secretario general de la CGT Rafaela, Roberto Oesquer, el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Seccional Rafaela, Sebastián Beccaría y el secretario general de Centro Empleados de Comercio Rafaela, Juan Berca; y Agustín Aresse en representación del sector turístico. Además, acompañaron la reunión otros integrantes de dichas instituciones y de empresas de Rafaela.



“ATRAVESAMOS LA PEOR

ETAPA DE LA PANDEMIA”

El subsecretario de Salud del Municipio describió la situación sanitaria que se atraviesa a nivel local: “Es crítica, gravísima, minuto a minuto. Tres localidades del Departamento Castellanos se quedaron sin oxígeno y van a enviar a sus pacientes aquí. A su vez, el Hospital no tiene las camas disponibles”.

“Estamos atravesando la peor etapa de la pandemia y los números son escalofriantes por la vertiginosidad de los contagios. El sistema sanitario está muy estresado y el panorama es angustiante. Nos sentimos derrotados, que perdimos el partido en el último minuto. Y, a la vuelta de la esquina, tenemos la solución con la vacunación, del otro lado del Hospital. Pero no llegamos a vacunar a todos”, remarcó el funcionario y profesional de salud.

Frente a esto, Racca pidió “bajar el 15 por ciento de la circulación para ayudar al sistema sanitario. Este es el objetivo. Les pedimos a todos hacer un esfuerzo para lograrlo. La construcción social es fundamental en esta época. Un pequeño esfuerzo para mí, es un gran esfuerzo para todos”.

También apeló a la paciencia: “Hoy el Hospital no tiene camas, 33 pacientes están en terapia intensiva y el sistema tiene una tolerancia para 35, pero dos enfermos estaban en la guardia y probablemente los tengan que pasar a terapia intensiva. Hacemos todo lo posible para brindar, con el recurso que tenemos, el mejor servicio”.

“Pero ahora tenemos un cuello de botella, así que pedimos paciencia porque hay que esperar en cada atención, para que se libere una cama o se lleve a cabo un traslado. Les pedimos ayuda a gritos”, agregó.

Con respecto a la construcción del nuevo módulo con 20 camas en el nosocomio local, dijo que “el problema es el recurso humano que se ocupe de atender a pacientes de leves a moderados. Cuanto antes se pueda habilitar, mejor. Estamos tratando de hacerlo lo antes posible. Puedo asegurar que habilitando estas nuevas camas, las vamos a llenar”.

“De cada 100 pacientes positivos, entre 12 y 15 requieren internación. De ellos, alrededor de 5 ingresan a terapia intensiva y dos mueren. Esas cifras estamos manejando, que son similares a las del año pasado”, detalló.



REDUCIR LA CIRCULACIÓN

Al tomar la palabra, el Intendente expresó: “La pandemia nos ha puesto, nuevamente, en una situación de enorme dificultad. Necesitamos seguir revalorizando este espacio de diálogo con el cual mantuvimos un vínculo importante en plena crisis sanitaria durante el año 2020 y debemos seguir durante este tiempo”.

“Los que estamos acá entendemos claramente el diagnóstico y la solución. Debemos aportar entre todos desde cada lugar porque no hay medidas que puedan ser efectivas si la comunidad no las acata ni colabora”; señaló el mandatario local.

Con las nuevas restricciones “se busca reducir ese 15 por ciento de circulación para que baje la cantidad de casos, internados y fallecidos. Está en nosotros poder lograrlo. Confío mucho en nuestra comunidad. Si no bajamos la curva de contagios ahora, está claro que vamos hacia una catástrofe sin precedentes. El virus logró mutar de tal forma que ahora afecta a los jóvenes. Es el momento de unirnos en la empatía y la organización para silenciar la ciudad y ayudar a los que están en el frente de batalla”.

“Nos vamos a poner en comunicación con los sectores más afectados para seguir acompañándolos como municipio, y gestionando frente a otros niveles de gobierno para que los puedan ayudar en todo lo que se pueda”; cerró Luis Castellano.



DECRETO PROVINCIAL

Por su parte, Daniel Fruttero expuso el Decreto provincial 386/2021, que comienza a regir desde las 00:00 de hoy viernes hasta el 2 de mayo, inclusive.

“Las disposiciones centrales refieren a la prohibición de la circulación vehicular desde las 21:00 hasta las 6:00. De esto se exceptúan a las actividades consideradas esenciales que están enunciadas en el artículo 11 del Decreto nacional 125/21”, explicó el Fiscal municipal.

“La norma suspende competencias deportivas de carácter profesional o amateur. No quedan suspendidas las prácticas o entrenamientos y pueden continuar con protocolos en espacios cerrados o al aire libre, respetando el aforo del 30 por ciento”; agregó.

Además, se suspendieron “actividades hípicas, de salas y complejos cinematográficos; bares, cines, restaurantes, patios de comida y espacios de juegos infantiles ubicados en grandes superficies comerciales. Están incluidos en esta prohibición los eventos culturales y recreativos vinculados con la actividad teatral y música en vivo que impliquen la concurrencia de personas. Y la presencia de artistas en bares y restaurantes. Sin embargo, la medida no está destinada a los talleres culturales”.

Asimismo, “las nuevas medidas suspenden las asambleas o actos eleccionarios en personas jurídicas, públicas y privadas, de manera presencial”.

Sobre la restricción horaria, el Decreto establece que “el comercio mayorista y minorista de venta de mercaderías con atención al público podrán trabajar hasta las 19:00, y hasta las 20:00 para los que comercialicen productos alimenticios”.

Para los locales gastronómicos con concurrencia de comensales, se permitirá el ingreso hasta las 23:00 con una ocupación del 30 por ciento. En tanto que su cierre está previsto para la medianoche. En el aforo también se limita la actividad religiosa al 30 por ciento en templos.

Por último, toda actividad que no esté suspendida debe funcionar con un aforo del 30 por ciento en lugares cerrados.



ACLARACIONES

En el caso de los trabajadores esenciales, para la circulación fuera del horario establecido, podrán hacerlo con su propio vehículo, completando la declaración jurada en la aplicación provincial Cuidar o desde la página web www.argentina.gob.ar.

Las actividades educativas son consideradas esenciales, por lo tanto alumnos y docentes podrán trasladarse en sus vehículos para asistir a clases o regresar a sus casas, utilizando la misma declaración jurada y un certificado de alumno regular.

En tanto que los bares y restaurantes hablaron de retomar el trabajo con el sistema de reserva previa, teniendo en cuenta que el cliente después de las 21:00 no podrá trasladarse en su propio vehículo sino con transporte público o a pie.

Sobre esto último, la Jefa de Gabinete amplió: “Este intento de reducir la circulación es más amplio que solo evitar los contagios, porque apunta a disminuir los riesgos de que suceda cualquier otro hecho que requiera poner en funcionamiento una atención médica”.

En este sentido, “pensamos en los niveles de accidentología y cómo aumenta a medida que aumenta la circulación. Esto también genera una demanda en el sistema sanitario que disminuye la disponibilidad de camas y recursos para atención de pacientes con COVID-19”.

Finalmente, la funcionaria municipal solicitó a aquellas empresas e instituciones que puedan, vuelvan a trabajar bajo la modalidad home office, al igual que el año pasado, o a la organización de distintos horarios de trabajo.