Otros 100 casos y 2 muertos en Rafaela Locales 23 de abril de 2021 Redacción Por La ciudad acumula 8.413 infectados y 153 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

Rafaela registró ayer 100 casos positivos de coronavirus y el fallecimiento de dos personas, una mujer de 73 años y un hombre de 62 años, según informó la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad. Con estas cifras, la cantidad de contagios desde el inicio de la pandemia en la ciudad asciende a 8.413 en tanto que las víctimas fatales escaló a 153. Actualmente, 1.152 rafaelinos son casos positivos activos en tanto que 1.937 se encuentran aisladas a la espera de hisoparse, de los resultados o por ser contacto estrecho. Los casos recuperados suman 7.108.

En cuanto al panorama en el Hospital "Dr. Jaime Ferré" continúa siendo dramático: en la Unidad de Terapia Intensiva se encuentran internados 30 pacientes, 20 de ellos con ventilación no invasiva y 10 con resistencia respiratoria mecánica. Al mismo tiempo, otros 42 pacientes positivos de Covid permanecen en el área de internación de sala general, al igual que una persona que hasta el momento no tiene confirmación del contagio.

Mientras tanto, en el Hospital continúa el armado del módulo que con un total de 20 camas buscará ampliar la capacidad para tratar pacientes Covid no solo de la ciudad sino también de la región, donde la segunda ola impulsa un aumento sostenido en la cantidad de contagios.

En la Provincia, el Ministerio de Salud reportó 2.067 positivos en las últimas 24 horas, de los cuales 699 corresponden a Rosario y 180 a la ciudad de Santa Fe. De este modo, el total de infectados en territorio santafesino desde marzo del año pasado alcanza los 260.136.

En el departamento Castellanos, a los 100 casos notificados en Rafaela -de los cuales 2 fueron confirmados en otra jurisdicción- se suman 52 en Sunchales, 7 en Humberto Primo, 6 en San Vicente, 4 en Frontera, 3 en Bella Italia y Plaza Clucellas -en otra jurisdicción-, 2 en Ramona, Angélica y en Lehmann, y 1 contagio en las siguientes localidades: Vila, Santa Clara de Saguier, Presidente Roca, Ataliva y Castellanos.

En cuanto a víctimas fatales, en la Provincia murieron 37 personas -21 de Rosario- en las últimas 24 horas y el total acumulado desde el comienzo de la pandemia asciende a 4.412. Respecto a la campaña de vacunación, hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 526.217 personas, 463.000 con la 1° dosis y 63.217 con la 2°, de las 606.850 dosis que recibió Santa Fe hasta el momento (se detalla que 524.800 corresponden a la 1° dosis y 82.050 a la 2°).