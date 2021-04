EPE formalizará su pedido para subir 33,8% la tarifa Locales 23 de abril de 2021 Redacción Por La empresa solicitará actualizar su cuadro tarifario durante una audiencia pública virtual que presidirá el rafaelino Carlos Maina.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Resolución N° 240, llevará a cabo hoy a partir de las 9:00 la audiencia pública para escuchar y recabar las opiniones de los santafesinos y santafesinas que deseen expresarse sobre la propuesta de adecuación del cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que ha solicitado un aumento promedio de casi 34%.

Con números en rojo, la EPE mantiene una deuda millonaria con la operadora de energía eléctrica de mercado mayorista, Cammesa, a la vez que tiene un importante déficit operativo que buscará reducir con una suba de sus ingresos.

La audiencia pública, que se efectuará a través de videoconferencia por medio de la plataforma Google Meet, será presidida por el secretario de Empresas y Servicios Públicos, el rafaelino Carlos Maina, quien tendrá la facultad de conducir el acto, designar un coordinador, impartir instrucciones, efectuar declaraciones y dar las órdenes que considere necesarias para su normal desarrollo. En primer término, el representante de la EPE expondrá los fundamentos para modificar las tarifas y luego se continuará con los oradores inscriptos en el registro.

Desde el viernes 16 de abril y hasta el miércoles 21, los interesados en participar de la audiencia pública debían inscribirse en forma obligatoria en el registro habilitado en la página web del gobierno de la provincia. Si bien se indicó en su momento que el orden y tiempo máximo de exposición de los oradores se publicaría en el sitio web de la provincia, ayer no hubo información al respecto. Para los interesados, la audiencia pública será transmitida en vivo por las redes sociales del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.

Según la EPE, la propuesta que se planteará hoy durante la audiencia contempla "las necesidades financieras actuales, pero también se reconoce claramente que el contexto socioeconómico de la Argentina en general, y de la Provincia de Santa Fe en particular, obliga a cuidar especialmente a los sectores sociales y productivos más afectados".

En ese contexto, elevó a la autoridad de la audiencia pública del sector eléctrico, toda la información asociada con la solicitud de actualización del 33,8 % promedio, en su cuadro tarifario.

De todos modos, la ex secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese, publicó en su cuenta de Twitter algunos datos que dan cuenta que el pedido de ajuste tarifario que impulsará la EPE supera el 40 por ciento para todas las categorías de clientes.

Los ingresos asociados al sostenimiento del servicio público de electricidad que presta la EPE, conocidos técnicamente como Valor Agregado de Distribución (VAD) se han mantenido inalterables desde el mes de marzo del año 2019 a la fecha. La factura de una distribuidora eléctrica está conformada por la compra de energía, el valor agregado de distribución (VAD) y los impuestos municipales, provinciales y nacionales que se aplican a la tarifa.

Los costos de los principales insumos que utiliza este sector de la industria eléctrica han crecido sustancialmente en estos veintiséis meses. A modo de ejemplo, los transformadores de distribución incrementaron sus precios en más de un 66,5 %, las columnas de hormigón en más de un 50,1 %, los aisladores en más de un 82,7 %, los conductores de aluminio en un 83,9%, el cable preensamblado de baja tensión en más de un 90,6 %, mientras que el cable subterráneo en el orden del 60,7 %.

Con respecto a otras distribuidoras eléctricas de la región que pueden ser comparables por sus similares dimensiones, al mes de abril, Santa Fe se encuentra entre un 10% y un 42% por debajo en la tarifa para los consumos de 500 kWh en el sector residencial, 10% y 60% inferior para la demanda de 1.800 kWh, en el comercial y entre 7% y 76% para 3.500 kWh, según el segmento de usuario y consumo que se coteje.

En la actualidad, más de 250.000 usuarios de la EPE acceden a tarifas subsidiadas, de los cuales casi 165.000 son beneficiarios de la tarifa social provincial, 85.000 tarifa provincial jubilados, casi 700 electrodependientes, 1.800 instituciones deportivas y empresas recuperadas y más de 560 Parques Industriales.