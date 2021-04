Godoy Cruz recibe a Central Córdoba Deportes 23 de abril de 2021 Redacción Por COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Godoy Cruz de Mendoza recibirá este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero por la Copa de la Liga Profesional, en busca de su primer triunfo desde el regreso a su estadio Feliciano Gambarte.

El partido, válido por la undécima fecha de la Zona 1, se jugará desde las 21.15 con arbitraje de Ariel Penel y transmisión de Fox Sports Premium.

El pasado domingo 11, el “Tomba” volvió a su casa tras casi 16 años pero el resultado no fue el esperado: 2-3 versus Arsenal de Sarandí, último y que hasta ese entonces no sumaba triunfos en la competencia.

Por esa razón intentará mañana volver a vivir la sensación de una victoria en su cancha, algo que no sucede desde el 28 de mayor de 2005 cuando se impuso sobre Nueva Chicago (1-0), con gol de Enzo Cappa, por el torneo Clausura de la Primera B Nacional.

Godoy Cruz (12), además, necesita los tres puntos para conservar las chances de clasificar a los cuartos de final de la Copa LPF, mismo motivo por el que le urgen a Central Córdoba (13), que acumula cinco partidos sin éxitos (tres empates y dos derrotas).

El DT de Godoy Cruz, Sebastián Méndez, esperará hasta hoy para confirmar la formación por el estado del defensor Leonel González (golpe en el tobillo derecho) y delantero paraguayo Cristian Colman (contractura).

El mediocampista peruano Wilder Cartagena no será de la partida por haber acumulado cinco amarillas en el último partido con Colón de Santa Fe (2-2).

Afectado por el coronavirus y las lesiones, Central Córdoba prescindió de nueve futbolistas para encarar el partido en Mendoza: Andrés Mehring, Federico Andueza, Juan Galeano, Carlo Latttanzio, Milton Giménez, Nahuel Banegas, Leonardo Sequeira, Dixon Rentería e Ismael Quilez.

Tampoco viajó a la provincia cuyana su director técnico, Gustavo Coleoni, contagio de Covid-19 al igual que su asistente Gustavo Liggerini.



Posibles formaciones:



Godoy Cruz (Mendoza): Juan Espínola; Elías López, Mauro Dos Santos, Leonel González o Gianluca Ferrari y Damián Pérez; Valentín Burgoa y Gonzalo Abrego; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude y Matías Ramírez; Cristian Colmán o Tomás Badaloni. DT: Sebastián Méndez.



Central Córdoba (Santiago del Estero): Alejandro Sánchez; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Alejandro Maciel y Jonathan Bay; Lucas Brochero, Cristian Vega, Francisco Cerro y Hernán López Muñoz; Claudio Riaño y Abel Argañaraz. DT: Alberto Bulleri.



Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Godoy Cruz de Mendoza.

Hora de inicio: 21:15.

TV: Fox Sports Premium.